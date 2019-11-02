Всеволожскому центру культуры и досуга исполнилось 60 лет

Сегодня, 2 ноября, Всеволожский центр культуры и досуга отметил шестидесятилетний юбилей.

За годы бытия это учреждение культуры меняло облик, переименовывалось и преобразовывалось, но жители Всеволожска и Всеволожского района до сих пор называют его не иначе как – Дом культуры.

В 30 кружках, коллективах художественной самодеятельности и любительских объединениях занимаются более 700 человек.

Переполненный зрительный зал встречал овациями участников творческих коллективов. Поздравления в адрес Дома культуры поступили от губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области, от Государственной Думы РФ, от администрации и советов депутатов Всеволожского района и г. Всеволожска.

Лучшие из лучших были награждены почетными грамотами и благодарностями, а копилка Дома культуры пополнилась в этот день 3 миллионами рублей, которые будут потрачены на развитие учреждения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА