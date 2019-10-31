Бесплатные новогодние подарки: кому они положены?

С 1 ноября начинается прием заявлений на получение бесплатных новогодних подарков для безнадзорных детей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов и детей из малоимущих семей.

Как сообщает комитет по социальным вопросам администрации Всеволожского района, для определения права на получение новогодних подарков необходимо представить следующие документы:

­ – заявление по утвержденной форме с указанием причины обращения;

­ – паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копия);

­ – свидетельства о рождении детей (оригинал и копия);

­ – паспорт несовершеннолетних, достигших 14­-летнего возраста (оригинал и копия);

­ – документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8);

­ – документ, подтверждающий принадлежность детей к льготной категории:

­ – для детей-инвалидов – справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (оригинал и копия);

­ – для детей из малообеспеченных семей – документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения.

Подать документы на предоставление новогодних подарков и получить дополнительную информацию можно в комитете по социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. № 11.

Приемные дни: понедельник и вторник, с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон: 8 (813-70) 20-­316, 8 952 273­-76­-98. Контактное лицо: Оксана Алексеевна Выборнова. Официальный сайт: www.vsevksv.ru