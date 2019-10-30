В Куйвозовском поселении перезахоронили останки воинов Красной армии

Во вторник, 29 октября, в Куйвозовском поселении состоялось торжественное перезахоронение останков восьми воинов Красной армии в братской могиле на 31 км Приозерского шоссе.

Имя одного из них известно. Красноармеец-пограничник Левченко Петр Павлович, 1922 года рождения, уроженец Воронежской области, погиб 7 сентября 1941 года в местечке южнее поселка Стеклянный. Идентифицировать другие останки не удалось.

В перезахоронении участвовали поисковики двух отрядов – «Группа Безымянная» (командир Герман Сакс) и «Проводник» (командир Александр Борисов), а также учащиеся Гарболовской школы, Лесновского центра образования, юнармейцы отряда «Патриот-Альфа» из Всеволожска (руководитель Сергей Свиридов), представители администрации, депутатского корпуса и ветеранских организаций Куйвозовского поселения, сотрудники Васкеловского ДК.

Воинская часть из Керро выставила почетный караул и салютную группу.

Соб. инф.

Фото администрации Куйвозовского поселения