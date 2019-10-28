Юные бизнесмены собрались во Всеволожске

В минувшую субботу, 26 октября, в КДЦ «Южный» состоялся форум молодежных инициатив в сфере предпринимательства и финансовой грамотности «Территория возможностей», куда пригласили активных школьников и студентов из разных уголков Ленинградской области. Задачи мероприятия – дать молодежи информацию о предпринимательстве, а также возможность представить свои проекты.

Организатором выступила региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Игра»» при активной поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области и администрации Всеволожского района. Все началось с ярмарки молодежных инициатив, где участники могли рассказать о себе, а также завести полезные знакомства. Здесь же, в холле первого этажа, прошла небольшая торговая сессия, на которой были представлены сладости и гирлянды, изготовленные юными предпринимателями.

После окончания ярмарки инициатив состоялось официальное открытие. Директор центра «Альфа» Елена Лаврова поприветствовала собравшихся и отметила, что видит в зале немало знакомых лиц. Здесь собралась та молодежь, которая активно посещает центр и участвует во всех мероприятиях. Затем гостям показали ролик, рассказывающий о том, что же такое «Альфа». На форуме собрались ребята из Кингисеппского, Ломоносовского, Кировского районов, а также городов: Сосновый Бор, Тихвин, Бокситогорск, Кириши, Волосово. Большинство из них не знали о нашем коворкинг-центре, поэтому им было интересно ознакомиться с презентацией.

Комитет по труду и занятости Ленинградской области проводил профориентацию, подсказывая школьникам, на какие профессии стоит обратить внимание. Бизнес-тренер Александр Шамин выступил с мастер-классом на тему «Самопрезентация. Коротко и емко о своей ценности», директор по развитию компании «GIS» Вячеслав Огай рассказал о финансовой грамотности, а создатель школы бизнеса-профайлинга «LIE DETECTOR» Сергей Черников поведал о том, как правильно упаковать свой продукт, чтобы привлечь внимание покупателей и вызвать у них желание приобрести его.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА