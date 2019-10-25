Новый статус – новые возможности

Все знают о недавних изменениях в пенсионной системе России. По ряду причин всем нам увеличили возраст выхода на пенсию. Однако также законодательно закрепили понятие «предпенсионный возраст» и впервые ввели льготы для этой категории населения.

Теперь предпенсионерами считаются те, кому осталось не более 5 лет до страховой пенсии по старости, то есть с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. При этом гражданин, достигший предпенсионного возраста, уже начинает пользоваться определёнными льготами, гарантиями и привилегиями, хоть и пока не получает пенсию от государства. Для подтверждения своих новых прав предпенсионеру понадобится справка об отнесении его к этой категории.

Такую справку можно заказать в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, но гораздо удобнее обратиться в ближайший МФЦ «Мои документы». Причём сделать это можно независимо от места проживания и регистрации на территории Российской Федерации – понадобится только паспорт, если обращаться лично. Услуга совершенно бесплатна – никаких пошлин платить не нужно.

Специалист МФЦ заполнит и подаст запрос в Пенсионный фонд на подтверждение статуса и в тот же день выдаст заявителю справку. С этого момента статус предпенсионера подтверждён и можно обращаться к работодателю, в налоговую или в соответствующие ведомства для получения льгот.

«Попадая в категорию лиц предпенсионного возраста, граждане могут получить большой набор услуг. Условно эти услуги разделяют на 3 вида: новые федеральные, то есть получение самой справки с подтверждением статуса предпенсионера; федеральные налоговые льготы – то есть предпенсионеры уже могут быть освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Также есть ряд региональных услуг, как льготы на проезд, оплата коммунальных платежей и другие. Все эти услуги будет удобно оформить в едином окне МФЦ, где специалисты не только подскажут, но и примут документы сразу и направят в разные ведомства», – комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.

За разъяснениями также можно обратиться в единую справочную службу МФЦ по телефону 8 (800) 500­00­47 или на электронную почту oko@mfc47.ru

К сведению:

Сегодня во всех районах Ленинградской области работают 33 филиала и отдела ГБУ ЛО «МФЦ», в небольших муниципальных образованиях госуслуги предоставляются посредством удаленных рабочих мест (УРМ) – малых МФЦ на 1–2 окна. В МФЦ «Мои документы» гражданам доступны уже более 550 государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива