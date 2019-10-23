В Токсово задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Вчера, 22 октября, наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, находящегося в федеральном розыске за кражу.

Мужчина обратился в одно из подразделений отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России в поселке Токсово, чтобы оформить документы. В ходе проверки работники отдела установили, что гражданин находится в федеральном розыске. Сотрудники незаметно для мужчины нажали кнопку тревожной сигнализации, по сигналу которой прибыл наряд вневедомственной охраны.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за кражу, совершенную в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УВО войск Нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гражданин был передан сотрудникам 87 отдела полиции. В дальнейшем он будет передан инициаторам розыска.