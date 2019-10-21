О стартапах молодых предпринимателей Ленобласти расскажут блогеры

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области запустил проект «Я предприниматель Ленинградской области», в рамках которого блогеры посетят пять районов региона, в том числе Всеволожский, и познакомятся с работой молодых бизнесменов.

В течение двух месяцев блогеры встретятся с 20 предпринимателями, которые расскажут о своих начинаниях, успехах и неудачах, местных особенностях ведения бизнеса. О том, как живется создателям небольших производств и мастерских, блогеры поведают своим подписчикам в социальных сетях. Данный проект призван донести до молодых людей, которые только задумываются об открытии своего дела, информацию о текущем положение дел с малым бизнесом в Ленинградской области, действующих субсидиях и программах для помощи начинающим предпринимателям.

В субботу состоялся первый выезд – авторы каналов и блогов посетили Выборгский район, побывали в небольшой стеклодувной мастерской, на производстве букетов из фруктов и в гостях у предпринимателя, который делает лечебные соки из злаковых.