«Видеть сердцем мир земной и рукою звезд касаться»…

15 октября весь мир отмечал календарный праздник: Международный день белой трости.

В далеком от нас 1921 году молодой житель британского города Бристоль – Джеймс Бигс, художник по профессии, впервые вышел на улицы города с необычной тростью белого цвета. Он ослеп внезапно, в результате несчастного случая, и все его попытки нащупать путь в новой для него жизни с помощью трости были безрезультатны. Трость была самая обыкновенная, черного цвета. Люди попросту не обращали на Джеймса и его проблемы внимания.

И тогда он включил свою творческую фантазию: «А что, если покрасить трость в белый цвет?» – подумал художник и сделал это. Необычная трость в руках человека сразу привлекала внимание, ему стали предлагать помощь и просто уступать дорогу. Это подлинная история рождения Белой трости, ставшей почти сто лет назад не только помощницей, но и своеобразным символом незрячего человека.

Непростые судьбы

По данным ВОЗ ООН, сегодня в мире около 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов с плохим зрением. В России, по данным Российского научного общества офтальмологов, проживает более миллиона слепых и слабовидящих людей. И каждые пять секунд в мире слепнет один взрослый человек, каждую минуту – ребенок. Слепота – нарастающая проблема для человечества. Плохая экология, сахарный диабет, лишний вес, который человечество набирает с завидным постоянством, – почва для потери зрения. И Международный день белой трости – хороший повод поговорить о зрении, которое можно так легко потерять, в том числе в результате несчастного случая, и о проблемах людей, с которыми это уже случилось.

В нашей стране незрячие люди еще до революции 17-­го года не раз пытались объединиться в трудовые артели, но только в 1924 году удалось создать единую общественную организацию – Всероссийское общество слепых. Региональное отделение ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – старейшее в нашей стране объединение незрячих людей. В сентябре этого года полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости – в честь 95-­летия организации – произвел председатель Регионального отделения ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.Б. Колосов. Этот выстрел дал старт торжествам по поводу 95-­летия образования во всех структурных подразделениях ВОС города и области.

На минувшей неделе состоялся праздник и в нашем Всеволожском районе. Охтинская первичная организация ВОС объединяет в своих рядах инвалидов по зрению Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а также Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. В Малом зале Центра культуры и досуга города Всеволожска для гостей были накрыты столы с угощением. Согревал не только горячий чай и сладкие пироги, но и выступления самодеятельных артистов, теплые слова и подарки руководителей города и района.

Присутствующих поздравили с юбилеем заместитель председателя совета депутатов МО «Город Всеволожск» Л.Г. Чипизубова, председатель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» И.Г. Гончарова и председатель Охтинской местной организации, член правления региональной организации ВОС Санкт-Петербурга и Ленинградской области О.В. Лебедева. Лучшим из лучших, самым активным и деятельным были вручены Почетные грамоты и Благодарности Главы МО «Всеволожский муниципальный район» В.Е. Кондратьева и Главы администрации А.А. Низовского, а также Главы МО «Город Всеволожск» С.В. Богдевича.

Теплая обстановка встречи располагала к доверительным, дружеским разговорам. Ведь у каждого из присутствующих в тот день в зале, конечно же, своя, порой очень непростая судьба, удивительная история. И вот только некоторые из этих историй, рассказанных нашему корреспонденту. Но вначале – самая главная история. Одна на всех. История создания старейшей в нашей стране организации, объединившей на заре революции в своих рядах людей, до того не имевших права, по сути дела, ни на что. И только труд мог избавить слепого человека от беспросветной нужды, нищенства и унизительного положения нахлебника в семье.

«Они слушали небо»

– С борьбы за право на труд и начиналось ещё в дореволюционном Петербурге движение по объединению незрячих в какую-либо организацию, – рассказала нам Оксана Валерьевна Лебедева, председатель Охтинской местной организации ВОС. – Символично, что самое первое объединение в Петербурге незрячих щеточников, корзинщиков, массажистов, музыкантов и настройщиков так и называлось: «Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом». Официальная дата рождения нашей организации – 16 сентября 1924 года. И вот на одной из первых фотографий Ленинградского Губернского отдела ВОС – все организаторы и активисты, человек 15. А всего в организацию тогда вступило 200 человек. С этого все начиналось.

Сейчас только в нашей региональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области официально зарегистрировано свыше десяти тысяч человек. За эти годы пройден вместе со всей страной огромный путь, где было немало побед и трудовых достижений. В системе ВОС было создано несколько уникальных предприятий, слава которых была всесоюзной, и за опытом к нам в Ленинград приезжали со всего бывшего СССР. Такие предприятия, как «Свет», «Контакт», 5 УПП производили товары, очень нужные населению. Недаром за трудовые достижения наше региональное объединение награждено орденом Трудового Красного Знамени.

К этой дате, 95-летию образования нашей организации, московские документалисты сделали нам великолепный подарок: сняли фильм о земляках, служивших в годы Великой Оте­чественной войны в войсках противовоздушной обороны. Фильм называется так: «Они слышали смерть». Почему? Потому что их называли «слухачами». Их было всего 12 человек на весь Ленинград, и это были люди с феноменальным слухом даже по меркам незрячих. С помощью специальных устройств незрячие бойцы слушали ленинградское небо, и еще до налета бомбардировщиков или артобстрела предупреждали командование и весь город о предстоящем обстреле.

Великая Отечественная война – поистине героическая страница в истории ВОС, как и в истории всей страны. Незрячие люди так же голодали, умирали от голода и бомбежек и работали. Еще перед самой войной в Ленинграде были созданы учебно-производственные мастерские, и в самые короткие сроки мастерские умели перестроить всю работу и стали выпускать вместо спортивной обуви тапочки для госпиталей, вместо сапожных щеток – орудийные банники и маскировочные сети. Эти сетки, сделанные руками незрячих, укрывали Смольный, корабли на Неве, памятники и многое другое. У нас есть свой замечательный музей, получивший звание «Народного», где хранится свыше четырех тысяч уникальных экспонатов. В музее расскажут о нашей славной истории, и там эта история оживает, несмотря на то, что многие из нас не могут рассмотреть фотографии, документы, но у незрячих есть особое качество – видеть и слышать сердцем, как и поется в нашем гимне.

И вот один из первых девизов незрячих был такой: «Нам трудно, но мы победим», он остается актуальным до наших дней, потому что у многих из тех, кто находится в том числе сегодня в этом зале, – свой, очень трудный путь преодоления и обретения своего места в обществе. Представьте, человек уже в зрелом возрасте – в результате аварии, несчастного случая теряет зрение, – как ему жить, как справиться в целом с этой проблемой и с множеством в том числе бытовых проблем? Он даже кусок хлеба не может отрезать самостоятельно, не говоря о том, чтобы куда-то поехать по делам без сопровождающего? И только в коллективе, только с помощью людей, которые знают, умеют научить жить в этом мире без солнца, жизнь приобретает и смысл, и цель, и даже возвращает краски.

В ритме танго и в стиле печворк

Алевтина Ивановна Сажина и Тамара Ивановна Платонова в разное время, но при похожих обстоятельствах, этот путь прошли. Мы познакомились с ними в тот же день, и вот их рассказы.

– Меня наверняка многие знают во Всеволожске. Я врач в прошлом. Отработала много лет в Центральной районной больнице, – говорит Алевтина Ивановна. – Я стоматолог, и никогда не жаловалась на зрение. Стопроцентное зрение было! Но со временем появились какие-то странные явления, и это стало мешать в работе, но мне казалось, что я свет как-то не так поставила, человек плохо рот открыл, поэтому я плохо вижу. И все-таки пошла к окулисту, и как гром среди ясного неба диагноз и прогноз: зрение резко упало, и неумолимо будет падать в дальнейшем. О причинах я знала: криз за кризом, я долго ухаживала за мужем, и терять самых близких так тяжело, что в результате этих стрессов я лишилась еще и зрения. Точнее, у меня вторая группа инвалидности, и я задавала себе вопрос, который наверняка задавал бы любой на моем месте: как жить дальше? Как со всем этим справиться? В одиночку это просто невозможно. И вот тогда я узнала, что есть такая организация, есть люди, которые помогут. И я поняла, что не одинока в своей беде, это придает сил. Более того – появились знания, появились друзья, появилось желание развиваться дальше. Жизнь обрела краски. Я поняла, что можно жить интересно и насыщенно в любых обстоятельствах. И как тут не вспомнить замечательного человека – Клару Сергеевну Лукашову. Её не стало в прошлом году, и это такая потеря для нас, всеволожцев! Она была душой коллектива и нашим лидером много лет. Как никто другой, умела поддержать человека в беде.

– Я тоже через все это прошла, – говорит Тамара Ивановна. – Никто из обычных людей к подобным обстоятельствам не может быть готов. Я тоже работала на хорошей должности на крупном предприятии. Жизнь, как говорится, текла своим чередом, но после смерти мужа – стресс, как результат – отслойка сетчатки, потеря зрения, и я думала, жизнь моя кончена. Моя главная задача была в том, чтобы, пройдя через эту беду, найти в себе какие-то новые силы, вытащить из себя резервы и начать жизнь с новой страницы. Уже в этом качестве. Жить без зрения, оказывается, можно, потому что открывается как бы внутреннее зрение. Потом мне очень помогло то, что я всегда была очень активным человеком, я, как та лягушка, начала сбивать молоко в сметану и выбралась. Сейчас помогаю выбраться другим, уже как член бюро нашей местной Охтинской организации.

Вот я, например, потеряв зрение, стала ходить учиться танцевать аргентинское танго, и это ни с чем несравнимое удовольствие! Занимаюсь в художественной самодеятельности. Мы постоянно выступаем. Выступали на нашем предприятии «Контакт», откликаемся на любые приглашения и принимаем участие во всех мероприятиях. И я всегда говорю людям, которые впервые к нам приходят: «Только не замыкайтесь в своей беде! Знайте, что вы не одиноки, и мир по-прежнему велик и интересен!» К примеру, наша организация предлагает множество различных досуговых занятий: скандинавская ходьба, кружок художественной самодеятельности, изучение чтения письма по Брайлю, кружок декорирования изделий янтарем. В Петербурге, в нашем центральном культурно-спортивном реабилитационном центре, это ДК имени Шелгунова, вам предложат и керамикой заняться, и печворком, и макраме, и всем, что душа пожелает. Опять же совсем недавно Максим Дьяконов, который также является членом нашей местной организации, стал кандидатом в мастера спорта по настольному теннису, окончил аспирантуру Института имени Лесгафта, сейчас готовится защищать кандидатскую по адаптивной педагогике, работает в школе. Очень интересный, яркий человек, хотя Максим вообще инвалид по зрению с детства.

Познакомились мы и с Максимом Дьяконовым, и еще раз убедились, насколько прав был поэт Эдуард Асадов, сказавший так: «Человеком мало родиться, им ещё надо стать». Эдуард Асадов потерял зрение в 21 год, в боях за Севастополь на горе Сапун. Продолжив эту мысль, можно ведь сказать и так: мало родиться зрячим, надо еще и уметь видеть то, что скрыто от зрения. Люди, с которыми мы познакомились на этом празднике, уверена, умеют видеть сердцем.

Татьяна ТРУБАЧЕВА