Всеволожские дорожники принимают поздравления

Автомобильные дороги, которые не относятся к региональным или федеральным, но проходят по территории Всеволожского района, по своему статусу относятся к автомобильным дорогам местного значения. И потому в преддверии Дня работников дорожного хозяйства, отмечаемого в этом году 20 октября, корреспондент газеты «Всеволожские вести» встретился с начальником Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации района Романом Панфиловым и начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства Еленой Веселовой, которые рассказали о состоянии дорог общего пользования, дорожных работах и перспективах дорожного строительства на территории Всеволожского района.



По их словам, в рамках заключённого муниципального контракта уже выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 4,3 тысячи квадратных метров.

В настоящее время проводятся конкурсные мероприятия на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке средств организации дорожного движения и на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги от Колтушского шоссе до станции Мяглово.

К выполнению намеченного планируется приступить после определения подрядной организации и заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44­-ФЗ.

Заключён договор на присвоение транспортной категории мостовому переходу через реку Охта в деревню Новое Девяткино и проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры.

В рамках исполнения Перечня поручений Президента РФ готовится договор на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории района.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления в следующем году запланировано исправление профиля оснований щебёночных дорог с добавлением нового материала на таких социально значимых дорожных объектах, как «Железнодорожная станция 39 километр – Приозерское шоссе» и СНТ «Бабино 2» (Угловское муниципальное кладбище). В планах – закупка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов, размещение имитаторов измерителей скорости «ЭМИС» на автомобильных дорогах в границах г. Всеволожска, разработка и утверждение Правил организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, закупка плакатов социальной рекламы для размещения в автобусах, следующих по муниципальным маршрутам в границах района.

Также в настоящее время администрацией подготовлен пакет документов для отправки в комитет по дорожному хозяйству ЛО в целях получения субсидии на ремонт автомобильных дорог, имеющих приоритетный, социально значимый характер.

По состоянию на сегодняшний день уже выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог на улицах Невской, Антоновской, Евграфова, Народной, Победы, Почтовой, Вокка, Южной, Гоголя, Знаменской, а также на проспектах Добровольского, Всеволожском.

Общая площадь ремонта составила 53 106,22 квадратных метра.

Также сейчас проходит конкурсная процедура на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги на улице Константиновской. Площадь ремонта – 5 000 квадратных метров.

15 октября направлена заявка на предоставление в следующем году субсидий за счёт средств Дорожного фонда ЛО на ремонт автомобильных дорог г. Всеволожска, а именно на улицах Василеозёрской, Дороги жизни, Заводской, Невской, Приютинской, Народной, Северной, Сергиевской, а также на Христиновском проспекте.

В случае выделения субсидий к ремонту вышеуказанных дорог и проспекта планируется приступить в мае – июне следующего года.

Роман Панфилов и Елена Веселова от администрации района и от себя лично поздравили всех, кто причастен к дорожному хозяйству: строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работников предприятий, изготовляющих материалы для строительства дорог, с профессиональным праздником и пожелали им всего самого наилучшего.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА из архива