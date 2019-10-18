Школьники соревновались на пешеходных дистанциях
В минувшее воскресенье в Румболовском парке в двадцать третий раз состоялись соревнования по спортивному туризму памяти Дмитрия Лисового. В них приняли участие 380 школьников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всеволожск встречал гостей из Выборгского, Киришского и Тосненского районов. Лишь немногие из подавших заявки испугались дождя и осенней слякоти.
Традиционно спортсмены проходили пешеходную дистанцию, соответствующую своему возрасту. А педагоги, подготовившие их, болели всей душой за каждого в отдельности и за всех вместе.
Наталья Викторовна Киселева привезла своих воспитанников из поселка Бугры. Она поделилась своими переживаниями, трудностями и радостями с читателями.
– Невероятно радует, что с каждым годом в секции спортивного туризма приходит заниматься все больше и больше детей, – рассказывает педагог дополнительного образования, – об этом виде спорта стали больше узнавать и проявлять интерес. Мы регулярно выезжаем на соревнования всероссийского уровня. Примерно по пять раз в год. В прошлом году были во Владимирской, Ростовской и Белгородской областях, в этом году уже съездили в Московскую. Мы занимаемся достаточно молодым видом спорта, требующим развития. Например, в Ленинградской области нет полигона для занятий. А нам он очень нужен. Мы тренируем детей в спортивном зале и в парках. И не перестаем радоваться их желанию заниматься.
По словам Натальи Викторовны, в спортивный туризм, как правило, приходят люди, склонные к авантюризму, мечтающие много путешествовать. Именно этот вид спорта дает возможность сделать свою жизнь многогранной и разнообразной. Ведь в нем нет ни одной одинаковой дистанции. Каждый раз, выполняя свою задачу, мы идем по новой дорожке.
Глядя на все происходящее глазами не посвященного в тонкости спортивного туризма человека, кажется, что все участники хаотично бегают, куда-то поднимаются, таскают на себе огромное количество веревок. Но это не так.
– Здесь все очень логично продумано, – объясняет турист с тридцатилетним стажем, сотрудник Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Сергей Павлович Пахомов. – Накануне соревнований, в субботу, мы готовили дистанции – осмотрели парк, очистили от мусора, но подготовка к ним началась еще летом. Наш главный организатор Владимир Анатольевич Кушнер продумал все дистанции до каждой мелочи. Поэтому все участники точно знают направление, в котором движутся, этапы, которые они должны пройти.
За правильностью прохождения дистанции следят судьи. Они стоят на старте, на этапах и на финише.
– Мы стараемся поддержать и правильно сориентировать особенно начинающих участников, – рассказывает одна из судей, заведующая организационно-массовым отделом Дворца Светлана Николаевна Кудрявцева. Они отлично подготовлены своими руководителями, но, впервые участвуя в таком большом мероприятии, могут поддаться стрессовому состоянию. Тем более что многие из них впервые видели, например, чип и электронную систему отметки. Задача судьи в том числе и помочь ребенку правильно и вовремя отметиться. Несмотря на дождь, сотрудники нашего Дворца Лариса Владимировна Епифанова, Татьяна Федоровна Баринова, Наталья Владимировна Захарова и Наталья Федоровна Коновалова вместе с туристами выполняют свою задачу и делают это профессионально.
Это масштабное мероприятие спланировали и организовали – Владимир Анатольевич Кушнер, Максим Эдуардович Алтыбаев, Маргарита Вадимовна Гришина и Анастасия Владимировна Таюрова.
Победители соревнований по спортивному туризму памяти Дмитрия Лисового
1 класс
8–9 лет
Девочки: Александра Клепцова, 2010 год, ДДЮТ Всеволожского района (Токсово);
Мальчики: Иван Павлов, 2010 год, ШСК ГБОУ СОШ № 453, Санкт-Петербург, Выборгский район.
10–11 лет
Девочки: Екатерина Гаевая, 2008 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);
Мальчики: Семен Ткаченко, 2009 год, ДДЮТ Всеволожского района (Рахья).
12–13 лет
Девочки: Александра Крылова, 2006 год, Новолисинская СОШ-интернат, Ленинградская область, Тосненский район;
Мальчики: Владимир Топников, 2006 год, Новолисинская СОШ-интернат, Ленинградская область, Тосненский район.
2 класс
12–13 лет
Девочки: Екатерина Гаевая, 2008 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);
Мальчики: Даниил Ефимов, 2006 год, ДТ г. Выборг-2, Ленинградская область, Выборгский район;
14–15 лет
Девушки: Елизавета Гаевая, 2004 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);
Юноши: Алексей Косухин, 2004 год, ДТ г. Выборг-2, Ленинградская область, Выборгский район.
Женщины: Полина Кузьмина, 2003 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);
Мужчины: Василий Косов, 1993 год, ДДЮТ Выборгского района, Санкт-Петербург, Nova.
3 класс
Женщины: Наталья Лебедева, 2001 год, СпортТур, Санкт-Петербург;
Мужчины: Павел Прядохин, 2000 год, СпортТур, Санкт-Петербург.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА
Фото Антон ЛЯПИНА