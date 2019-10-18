Школьники соревновались на пешеходных дистанциях

В минувшее воскресенье в Румболовском парке в двадцать третий раз состоялись соревнования по спортивному туризму памяти Дмитрия Лисового. В них приняли участие 380 школьников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всеволожск встречал гостей из Выборгского, Киришского и Тосненского районов. Лишь немногие из подавших заявки испугались дождя и осенней слякоти.

Традиционно спортсмены проходили пешеходную дистанцию, соответствующую своему возрасту. А педагоги, подготовившие их, болели всей душой за каждого в отдельности и за всех вместе.

Наталья Викторовна Киселева привезла своих воспитанников из поселка Бугры. Она поделилась своими переживаниями, трудностями и радостями с читателями.

– Невероятно радует, что с каждым годом в секции спортивного туризма приходит заниматься все больше и больше детей, – рассказывает педагог дополнительного образования, – об этом виде спорта стали больше узнавать и проявлять интерес. Мы регулярно выезжаем на соревнования всероссийского уровня. Примерно по пять раз в год. В прошлом году были во Владимирской, Ростовской и Белгородской областях, в этом году уже съездили в Московскую. Мы занимаемся достаточно молодым видом спорта, требующим развития. Например, в Ленинградской области нет полигона для занятий. А нам он очень нужен. Мы тренируем детей в спортивном зале и в парках. И не перестаем радоваться их желанию заниматься.

По словам Натальи Викторовны, в спортивный туризм, как правило, приходят люди, склонные к авантюризму, мечтающие много путешествовать. Именно этот вид спорта дает возможность сделать свою жизнь многогранной и разнообразной. Ведь в нем нет ни одной одинаковой дистанции. Каждый раз, выполняя свою задачу, мы идем по новой дорожке.

Глядя на все происходящее глазами не посвященного в тонкости спортивного туризма человека, кажется, что все участники хаотично бегают, куда-то поднимаются, таскают на себе огромное количество веревок. Но это не так.

– Здесь все очень логично продумано, – объясняет турист с тридцатилетним стажем, сотрудник Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Сергей Павлович Пахомов. – Накануне соревнований, в субботу, мы готовили дистанции – осмотрели парк, очистили от мусора, но подготовка к ним началась еще летом. Наш главный организатор Владимир Анатольевич Кушнер продумал все дистанции до каждой мелочи. Поэтому все участники точно знают направление, в котором движутся, этапы, которые они должны пройти.

За правильностью прохождения дистанции следят судьи. Они стоят на старте, на этапах и на финише.

– Мы стараемся поддержать и правильно сориентировать особенно начинающих участников, – рассказывает одна из судей, заведующая организационно-массовым отделом Дворца Светлана Николаевна Кудрявцева. Они отлично подготовлены своими руководителями, но, впервые участвуя в таком большом мероприятии, могут поддаться стрессовому состоянию. Тем более что многие из них впервые видели, например, чип и электронную систему отметки. Задача судьи в том числе и помочь ребенку правильно и вовремя отметиться. Несмотря на дождь, сотрудники нашего Дворца Лариса Владимировна Епифанова, Татьяна Федоровна Баринова, Наталья Владимировна Захарова и Наталья Федоровна Коновалова вместе с туристами выполняют свою задачу и делают это профессионально.

Это масштабное мероприятие спланировали и организовали – Владимир Анатольевич Кушнер, Максим Эдуардович Алтыбаев, Маргарита Вадимовна Гришина и Анастасия Владимировна Таюрова.

Победители соревнований по спортивному туризму памяти Дмитрия Лисового

1 класс

8–9 лет

Девочки: Александра Клепцова, 2010 год, ДДЮТ Всеволожского района (Токсово);

Мальчики: Иван Павлов, 2010 год, ШСК ГБОУ СОШ № 453, Санкт-Петербург, Выборгский район.

10–11 лет

Девочки: Екатерина Гаевая, 2008 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);

Мальчики: Семен Ткаченко, 2009 год, ДДЮТ Всеволожского района (Рахья).

12–13 лет

Девочки: Александра Крылова, 2006 год, Новолисинская СОШ-интернат, Ленинградская область, Тосненский район;

Мальчики: Владимир Топников, 2006 год, Новолисинская СОШ-интернат, Ленинградская область, Тосненский район.

2 класс

12–13 лет

Девочки: Екатерина Гаевая, 2008 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);

Мальчики: Даниил Ефимов, 2006 год, ДТ г. Выборг-2, Ленинградская область, Выборгский район;

14–15 лет

Девушки: Елизавета Гаевая, 2004 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);

Юноши: Алексей Косухин, 2004 год, ДТ г. Выборг-2, Ленинградская область, Выборгский район.

Женщины: Полина Кузьмина, 2003 год, ДДЮТ Всеволожского района (Бугры);

Мужчины: Василий Косов, 1993 год, ДДЮТ Выборгского района, Санкт-Петербург, Nova.

3 класс

Женщины: Наталья Лебедева, 2001 год, СпортТур, Санкт-Петербург;

Мужчины: Павел Прядохин, 2000 год, СпортТур, Санкт-Петербург.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Фото Антон ЛЯПИНА