Андрей Низовский стал главой администрации Всеволожского района

Сегодня, 17 октября, совет депутатов Всеволожского района одобрил кандидатуру Андрея Низовского на должность главы администрации.

На заседании присутствовало 37 депутатов из 19 поселений. Большинство депутатов проголосовали за новоназначенного руководителя администрации.

Напомним, что ранее 24 из 26 партийцев одобрили на голосовании фракции «Единая Россия» кандидатуру Андрея Низовского.

– Главное, чтобы после моего назначения не было застоя, – отметил Андрей Низовский. – Буду стараться сделать все для процветания района. За три года работы в должности главы администрации я вник в ситуацию. Много было сделано, получены положительные отзывы. В районе продолжится строительство социальных объектов, молодежных центров.

Кроме того, заместителем председателя совета депутатов района по организационным вопросам стал глава Колтушского поселения Эдуард Чирко.

Всего на заседании совета депутатов Всеволожского района было рассмотрено около 20 вопросов, связанных с финансовыми, имущественным и другими вопросами. Председатель комитета финансов районной администрации Анна Попова сообщила, что бюджет района вырастет на один миллиард рублей. Всего доходы казны составят более 12 млрд руб. Прогнозируется дефицит в размере 344 млн, который планируется перекрыть резервами из областного бюджета.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА