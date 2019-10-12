Во Всеволожском районе появится Японский сад

В понедельник, 14 октября, в деревне Куйвози состоится закладка Японского сада, приуроченная к 25-летию со дня подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ленинградской областью и префектурой Киото.

После возрождения яблоневого сада, восстановлением которого занимались в Год экологии, воспитанники и руководитель детского объединения «Мастерская ландшафтного дизайна» Евгения Литомина в начале этого года приступили к работе над японским садом.

В год Японии в России в детском объединении полным ходом шла работа по изучению истории японских садов и их концепции. Школьники выбрали место и приступили к созданию дизайн-проекта. После переноса всех замеров на чертеж начали самую важную работу – расстановку камней. Потом – изготовление сухого ручья, который «разливается» затем в сухой пруд. Далее – подбор растений, размещение их в саду. На празднике 1 марта были подведены итоги всей этой работы. Глава муниципального образования Надежда Калинина вручила награду руководителю Мастерской ландшафтного дизайна.

Именно тогда был создан генеральный план Японского сада на пришкольной территории, который одобрили Наталья Бурмистрова и Ямада Мидори – специалисты Ботанического сада Петра Великого.