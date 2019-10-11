Большие машины – большим семьям Всеволожского района

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ключи от новых микроавтобусов семье Маховых из деревни Хапо-Ое и семье Бабиных из поселка имени Морозова.

Кроме того, автобусы получили еще пять многодетных семей из Гатчинского, Приозерского и Волосовского районов.

– С этого года круг получателей расширен – кроме семей, в которых воспитываются семь детей, автомобили передаются семьям с шестью детьми, один из которых – инвалид, – отметил Александр Дрозденко.

В рамках нацпроекта «Демография» правительство 47-го региона дарит микроавтобусы отечественного производства с 2016 года. За это время 50 многодетных семей получили ключи от новых автомобилей.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти