Александр Дрозденко открыл новый детский сад в Сертолово

Сегодня, 11 октября, в городе Сертолово состоялось торжественное открытие Чернореченского детского сада.

Торжественное мероприятие посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, руководитель администрации Андрей Низовский и другие официальные лица.

Структурное подразделение рассчитано на 12 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. В дошкольное учреждение зачислено 229 детей, всего выдано 240 направлений. В здании детского сада расположено 12 групповых помещений, каждое из которых имеет игровую и спальную комнаты, санузел, раздевалку и буфетную. Детсад оснащен современным пищеблоком, медицинским блоком, музыкальным и физкультурным залами, бассейном. Территорию украсили малые детские игровые комплексы, теневые навесы.

– Мне приятно, что в новом детсаду есть бассейн, это было моим главным условием, – отметил Александр Дрозденко. – В нынешнем году мы взяли хорошие темпы по строительству детсадов. В 2019-м во Всеволожском районе уже построено 15 дошкольных учреждений, еще пять детсадов будут введены в эксплуатацию до конца года.

– Дошкольное учреждение выкуплено у компании-застройщика. Кроме того, по соседству возводится новая школа, затраты на строительство которой также будут компенсированы правительством. Думаю, что мы справимся с реализацией амбициозных задач, связанных с введением в эксплуатацию социальных объектов. И в этом нам поможет программа федерального финансирования «Стимул», благодаря которой в области строятся новые школы и детсады, – подчеркнул губернатор.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Анастасии ГУСЕВОЙ