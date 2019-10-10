Предпринимателям Всеволожского района рассказали о мерах государственной поддержки

Более 50 предпринимателей Всеволожского района приняли участие, сегодня, 10 октября, в семинаре, посвященном информационной кампании по популяризации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной деятельности».

– Развитие бизнеса нашло отражение в нацпроектах, предложенных президентом, – говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Федеральные власти в тандеме с региональными структурами и органами местного самоуправления работают над реализацией этой важной и амбициозной задачи. Сегодня численность малых и средних предприятий в России достигает примерно 18 миллионов. К 2014 году их число должно увеличится до 24 миллионов.

По словам Светланы Нерушай, численность субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской области должно увеличиться до 200 тысяч. Для этого предусмотрены налоговые льготы, микрозаймы и другие преференции.

– Во Всеволожском районе бизнес, судя по статистике, идет в гору, – отметила председатель комитета. – Ежегодно число малых и средних предприятий растет. Число предпринимателей по сравнению с 2018 увеличилось на 37,1% и составило 15 428.

– Такие мероприятия позволяют предпринимателям держать руку на пульсе последних нововведений, – считает директор Всеволожского центра поддержки предпринимательства Ирина Кондратьева. – В ходе диалога бизнеса и власти рождается истина. Наш фонд готов оказать поддержку начинающим стартапам для развития своего дела. Отмечу, что это вторая встреча с предпринимательским сословием, на которой мы рассказываем о мерах господдержки.

– Всеволожский район реализует пилотный проект, направленный на формирование положительного облика предпринимателя, – рассказала заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам районной администрации Маринэ Тоноян. – Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства планируется увеличить на двадцать процентов. Одна из непростых задач касается увеличения показателя самозанятых, их число должно составить в 2020 году порядка 1300 человек, тогда как на сегодняшний день эта цифра составляет всего 99.

Ирэн ОВСЕПЯН

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