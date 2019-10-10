Всеволожский район получит 10 млн рублей за эффективность работы власти

Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому семь районов Ленинградской области получат гранты за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2018 года.

Районы могут потратить эти средства на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ремонт дорог местного значения и другие цели.

Всего на гранты будет выделено 50 млн рублей, что на 20 млн больше по сравнению с прошлым годом.

Самый крупный грант в 12,7 млн рублей выделен Волосовскому району, Выборгский район получит 10,1 млн рублей, на третьем месте Всеволожский район с грантом в 9,9 млн рублей. Сланцевский и Лужский районы получат 6,1 и 6 млн рублей соответственно. По 2,5 млн рублей выделено Гатчинскому и Ломоносовскому районам.

Отметим, что эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивалась по 14 показателям.