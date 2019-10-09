Есть такая школа: ей 150 лет!

Десять лет назад в Гарболово произошло знаменательное событие: 1 сентября открылись двери нового школьного здания. Теперь об этом проблемном долгострое вспоминают нечасто – он стал всего лишь одной из страниц в истории весьма зрелого по возрасту учебного заведения. Гарболовской школе в этом году исполнилось 150 лет!

У истоков

Прямым предшественником школы было Гарболовское одноклассное училище для крестьянских детей, открытое в 1869 году в деревянной двухкомнатной избе. Закону Божьему, письму и счету учил детей один человек.

В 1892 году в учреждение был направлен Н. Сербин, 23-­летний выпускник Санкт-Петербургской Мариинской Учительской Семинарии Воспитательного дома. Жалование учителя составляло 228 рублей, а жил он бесплатно в классной комнате. В 1893 году его учениками были 11 мальчиков и 7 девочек. Позже в этой школе учительствовал Е. Локонов, а с 1908 года – Л. Пулина, у которой в обучении было пятьдесят с небольшим детей.

В 1935 году началось строительство военного городка в Гарболово. Через год появилась двухэтажная деревянная финская школа, а в 1937 году – одноэтажная бревенчатая начальная русская. Перед войной финская школа навсегда закрылась, а в 1941 году, в связи с эвакуацией гражданского населения, занятия прекратились и в русской, хотя после войны учебный процесс возобновился. Работала школа в две смены, детей обучали 4 учителя. Первым послевоенным директором Гарболовской начальной школы стала Елизавета Александровна Титова.

Школу делает директор

1 октября 1958 года под ее руководством открылась Гарболовская восьмилетняя школа. Сложили здание за два месяца солдаты, разобравшие для этого по распоряжению командования гарнизона пустующие жилые деревянные постройки в одной из деревень. Учились там ребята не только из военного городка Гарболово, но и из других населенных пунктов.

Школа была переполнена и работала с большой нагрузкой. Дети учились в две смены, а вечером шли занятия еще и в вечерней школе.

В 1964 году директором школы была назначена Лилия Михайловна Осипова. Она разработала интересную систему воспитательной работы: самоуправление, основанное на идеях Макаренко. В 1969 году директором школы стал Алексей Иванович Филиппов, которого много лет добрым словом вспоминают и бывшие ученики, и педагоги. В 1988 году школу возглавил Вячеслав Борисович Комаров. В трудные годы развала страны он не только сохранил педагогический коллектив, но и всеми силами добивался строительства нового здания школы.

В 1993 году его сменила на директорском посту Л.И. Фомичева, уже имевшая опыт руководящей работы в одной из школ бывшей союзной республики. Гарболовская школа размещалась тогда в трёх деревянных зданиях в центре посёлка, одно из них занимали мастерские.

Коридоры в зданиях были узкими, в классах стояли неудобные старые парты. Возле допотопного туалета на переменах дежурили учителя, постоянно беспокоясь, как бы ученики не провалились в отверстия. Всё это разительно отличалось от условий, в которых она работала раньше.

– Но дети есть дети, их везде надо учить, – решила Людмила Ивановна и навсегда осталась в Гарболово. Тогда она еще даже не представляла, какие трудности ждут её впереди.

Старое деревянное здание начало разрушаться, потекла крыша, проваливались полы. Нужно было срочно принимать меры. Директор школы обращалась в разные инстанции, приглашала телевидение – словом, била во все колокола. Л.И. Фомичева сумела наладить хорошие деловые взаимоотношения с командирами воинских частей, которые в течение десяти лет помогали этой хрупкой интеллигентной женщине, взвалившей на свои плечи непосильную ношу, добиваться строительства новой школы.

– Добились. Фундамент сделали, – рассказывает Людмила Ивановна. – На этом остановились. Прораб от меня бегал, планы прятали. Воевала со строителями как могла, а когда вызвала контрольную комиссию, выяснилось, что фундамент сделан с большими нарушениями.

Поняв, что строительство забуксовало, Л.Ф. Фомичева обратилась за помощью к командующему ЛенВО С.П. Селезнёву. Он распорядился на период строительства школы разместить учеников в казарме. Подходящее здание нашлось у связистов: там были и актовый зал, и библиотека. Потребовалась, конечно, перепланировка. С помощью местной власти в каждом классе поставили по 12–16 новых парт, приобрели доски, кое-какое оборудование. В школе в две смены учились 540 учеников из пяти воинских частей, всего же было 12 классов. Именно в этом здании впервые за все годы существования у Гарболовской школы появились выпускники одиннадцатых классов.

В 2001 году Гарболовскую школу возглавила Тамара Петровна Гуськова. Свой трудовой путь она начала в этой школе с должности секретаря, затем работала учителем географии, позже – завучем. Сейчас Тамара Петровна преподает географию новому поколению учеников. С приходом к власти главы администрации Всеволожского района И.В. Самохина строительство школы сдвинулось с мертвой точки, правда, пришлось изменить проект. И вот, наконец, 1 сентября 2009 года долгожданная новая школа, теперь уже средняя, приняла учеников.

С 2011 по 2015 год школа работала под руководством Светланы Валентиновны Ничипорчук. С 2015 года школу возглавляет Кирилл Витальевич Кулишко.

Есть кем гордиться

Сегодня Гарболовская школа – это современная образовательная организация, в которой работают 37 педагогов. Четверо из них – Людмила Ивановна Фомичева, Галина Антоновна Наумовская, Элла Алексеевна Шабаева и Наталья Дмитриевна Коровкина – являются отличниками народного образования. В школе работают четыре педагогические династии, все – дочки-матери.

Навсегда связали свою жизнь с Гарболовской школой географ Елена Викторовна Бессарабова и учитель физкультуры и ОБЖ Оксана Викторовна Михайлова – когда-то они и сами учились здесь. Много лет с полной самоотдачей трудятся в школе биолог Татьяна Юрьевна Александрова и учитель физики Нина Анатольевна Никифорова. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе с 2002 года работает Ирина Владимировна Елейникова. 23 года назад она пришла в школу учителем русского языка и литературы, а сейчас преподает испанский язык.

В 28 классах обучаются 467 учеников. В 2013 году школа вошла в перечень 54 лучших сельских школ России. Критериями для отбора стали результаты ЕГЭ и успехи учеников школ в олимпиадах различного уровня. В минувшем учебном году призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников были семеро учащихся. Призером регионального этапа по ОБЖ и лауреатом премии Главы администрации Всеволожского района стал ученик 11 класса Евгений Доливайло (педагог Г.И. Хорьковчук).

Стабильно высокие результаты показывают ученики словесника Татьяны Александровны Исеевой. Медалистки, выпускницы прошлого учебного года сдали ЕГЭ по русскому языку на 96 и 85 баллов. Ученики Светланы Юрьевны Афиногеновой показали хорошие результаты на ЕГЭ по профильной математике – 74 и 70 баллов. Высокие показатели по химии и у учеников Натальи Дмитриевны Коровиной – 74 и 75 баллов.

С 2011 по 2019 год из ее стен вышли шесть золотых медалистов: Елена Чекерда, Елена Сыпало, Евгений Доливайло, Анна Аборина, Мария Немакина и Валерия Рондолева. В этом – огромная заслуга их педагогов.

В школе реализуется принцип общественного управления. С 2015 года эффективно работает Управляющий совет, который изучает запросы родителей, выходит с предложениями к руководству по улучшению деятельности школы, а также содействует реализации школьных проектов. Куратор совета – Г.А. Наумовская, человек неукротимой энергии, организатор детского общественного объединения «Радость». Раньше Галина Антоновна работала в Лесколовской школе.

Воспитать гражданина

Гарболовская школа, следуя современным образовательным тенденциям, сохраняет верность и своим педагогическим традициям. Её сильной стороной всегда была и остаётся воспитательная направленность образовательного процесса. В 2016 году в школе начала работать региональная площадка ЛОИРО по инновационной экспериментальной программе «Организация внеурочной деятельности как условие формирования активной жизненной позиции». Программа была реализована к 2019 году.

В этой образовательной организации под управлением заместителя директора по воспитательной работе Е.В. Ворониной успешно работает школьное ученическое самоуправление «Гора ветров». В прошлом году ШУС завоевало второе место в региональном конкурсе на лучшее ученическое самоуправление среди десятка лучших школ Ленинградской области.

Активисты участвуют в реализации множества интереснейших социальных проектов. В прошлом году команда школы заняла 2 место в районном и 1 место в региональном этапах Всероссийского конкурса «Я – гражданин России», защитив социальный проект «Подвиг Андрея Коробицына. Книга Памяти».

Одним из проектов-победителей стало создание медиахолдинга как информационного центра школы. На школьном радио «Новая волна» работают 10 радиоведущих, которые три дня в неделю во время большой перемены выходят в эфир. Тематические передачи, новости из жизни школы ребята готовят под руководством режиссера И.Н. Гедзь. Студию ребята оборудовали сами.

Социально-волонтёрский проект «Давайте жить дружно» запустил в жизнь вожатское движение и способствовал созданию службы примирения. Проект «Новый год – время добрых дел» завоевал 2­е место в муниципальном конкурсе.

Накопленный опыт самоуправления вывел ШУС «Гора ветров» на межмуниципальный уровень: ребята делятся своими знаниями с активистами других школ района. В 2019 году в школе был создан штаб «Российского движения школьников». В этой образовательной организации находится также школьный штаб акции «Бессмертный полк».

Важным событием для педагогов и учеников стало торжественное открытие 18 марта 2018 года Символа школы – «Гора ветров», в него ребята вложили особый смысл. Символ означает активную жизненную позицию и личностный рост.

К формированию активной жизненной позиции учеников каждый педагог подходит по-своему. Неля Николаевна Василенко, учитель начальных классов и организатор внеурочной деятельности, к примеру, является инициатором и страстным пропагандистом волонтёрского движения. Ее ученики шефствуют над домом престарелых, оказывают помощь приюту собак.

Вместе со своим классом она привела в порядок стелу на месте гибели пограничника Андрея Коробицына. Большим общим делом учеников Н.Н. Василенко, к которому подключились и родители школьников, стало создание в поселке лыжной трассы. Неля Николаевна фонтанирует идеями и заражает энтузиазмом множество людей, вовлекая их в общественно полезную деятельность.

Е.С. Завьялова, еще один учитель начальных классов, тоже человек с большим творческим потенциалом. Она увлечена разработкой проектов. К проектной деятельности Елена Сергеевна привлекает не только сегодняшних учеников, но и всех своих выпускников. В ходе совместной работы школьников разного возраста появился прекрасный проект «Хоровод дружбы», направленный на формирование толерантности. Другой замечательный проект, патриотический, под названием «Танковое сражение в Прохоровке», еще долго будут вспоминать и школьники, и ветераны. Он занял свое место в школьном музее, созданном, кстати, при деятельном участии учеников.

Не только учёба

Одной из отличительных особенностей Гарболовской школы является тесная взаимосвязь воспитательной работы с дополнительным образованием. Прекрасные педагоги с большим опытом работы стремятся дать детям знания, не включенные в школьную программу, развить творческие способности школьников, помочь с выбором будущей профессии.

Больше двадцати лет творческое сотрудничество связывает руководителя Образцового коллектива музыкально-хоровой студии «Гармония» Ларису Викторовну Барыленко и концертмейстера Елену Рудольфовну Барышникову. В портфолио коллектива – множество побед на международных и всероссийских конкурсах («Созвучие», «Весенний Петербург» и др.), участие в фестивале «Салют талантов» в Праге. Одно из недавних достижений – первое место во Всероссийском конкурсе «Отражение в капле», где воспитанники замечательных педагогов – Л.В. Барыленко, Е.Р. Барышниковой, Л.П. Орловой, О.В. Терляева – выступили с музыкальным спектаклем «Брысь! Или история кота Филофея». Коллектив «Гармония» входит в сводный хор Ленинградской области.

Победитель Приоритетного национального проекта «Образование» Нинель Михайловна Хорошенькова, учитель технологии и черчения, давно и успешно работает и как педагог дополнительного образования. Она руководит детским объединением по декоративно-прикладному творчеству «Многоцветие». Потрясающие коллекции одежды, которые под руководством Н.М. Хорошеньковой создают ученицы, на всех показах встречают аплодисментами.

В числе наград педагога – Диплом II степени в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества на Грант Президента РФ, Диплом I степени на IV Всероссийском конкурсе театров мод, молодых модельеров и дизайнеров «Золотой наперсток», «Золотая игла», «Золотая нить», Гран-при и Диплом I степени на Всероссийском конкурсе «Азбука моды», Диплом

I степени на областной выставке детского творчества, Гран-при на Международном конкурсе «Золотая пальмира» в 2015 и 2016 годах.

В 2014 году Нинель Михайловна подготовила победителя Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Имя педагога занесено в Книгу Почета Российской Федерации «Лучшие учителя России». Труд Н.М. Хорошеньковой отмечен Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом», многочисленными грамотами и благодарностями, а также другими наградами.

Воспитанники Ольги Юрьевны Барановой (видеостудия ЭТК «Природа») не раз становились победителями и призерами различных международных фестивалей и всероссийских конкурсов. Они создают замечательные и добрые мультфильмы. Тематика разнообразна: «Лиса и козел», «Лев и мышь», «Пущина горка», «Тульские пряники».

Два года назад в кружке растениеводства и ландшафтного дизайна, под руководством педагога дополнительного образования Евгении Александровны Литоминой, был возрожден яблоневый сад, заложенный возле Куйвозовской школы в 1974 году. К сохранившимся семи яблоням высадили еще 22 саженца. В сентябре 2018 года ученики приняли участие в областном трудовом слете старшеклассников Ленинградской области с проектом «Яблоневый сад». Команда куйвозовских школьников успешно выступила и на региональном этапе Всероссийского конкурса бизнес-проектов «Юный фермер», где представила свой сад как фермерское хозяйство «Зелёная страна».

Скорее за парты!

В большом здании Гарболовской школы учатся не только школьники, там нашлось место и для малышей. В 2013 году открылось дошкольное отделение «Умка». Так осуществилась давняя педагогическая мечта о преемственности в обучении детей.

Для малышей созданы прекрасные условия: просторное помещение с теплыми полами; самое современное интерактивное оборудование, помогающее получить знания об окружающем мире и подготовиться к школе; сенсорная комната с мягкой комфортной средой.

На территории школы специально для воспитанников садика сделали замечательный развивающий комплекс, где можно осваивать правила безопасности, наблюдать за погодой, выращивать зелень и овощи в теплице.

Сердце маленьким детям отдают: учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию.

Станем мастерами!

В 2010 году в состав Гарболовской школы как структурное подразделение вошла Куйвозовская школа, которая в этом году тоже отмечает юбилейную дату – 50­-летие со дня открытия. Директорами школы в разные годы были: К.П. Альфонсова, А.Г. Кустовалова, И.В. Терентьева, Т.В. Семашкова, В.Ф. Шутова, Ю.Е. Озолин, В.Н. Орлова.

В 2017 году там началась реализация совместного проекта по предпрофильному обучению и трудовому воспитанию учеников Гарболовской школы и Лесколовского центра образования. На базе Куйвозовского подразделения открылись кабинеты технологии для девочек, где они изучают основы кулинарии, швейное дело, домоводство, и мастерские для мальчиков – там юные мастера осваивают не только столярное и слесарное дело, но и радиоэлектронику.

Куйвозовская школа спустя пять десятилетий, прошедших со дня основания, переживает второе рождение. Жизнь кипит не только в учебных классах и мастерских – на современном стадионе проводятся различные спортивные состязания, конкурсы, спартакиады для детей и родителей.

Кадет – это звучит гордо

Впечатляющий список достижений Гарболовской СОШ пополнился победами кадетов. Кадетский класс общевойскового направления, в котором 8 девочек и 11 мальчиков, открылся только в прошлом учебном году и сразу был признан лучшим кадетским классом в своей возрастной категории. Теперь они уже шестиклассники. Ребята прекрасно выступили на районном параде кадетских классов, продемонстрировав выправку, умение стрелять и спортивную подготовку. Им в торжественной обстановке было вручено знамя. Недавно гарболовские кадеты вступили в юнармейское движение. По словам воспитателя Александра Федоровича Ковальчука, ребята у него активные, пытливые и сами выразили желание стать кадетами.

150 лет – значительный срок, и вспомнить всю большую историю образовательной организации в рамках одной газетной статьи трудно. Непросто в подробностях рассказать и обо всех талантливых педагогах, хотя каждый, без сомнения, достоин отдельного очерка. Творческий подход к урокам и внеурочной деятельности, одухотворенность, редкий энтузиазм и любовь к детям – вот что отличает педагогический коллектив Гарболовской школы.

Нина УСТИЧЕВА