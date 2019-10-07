На острие иглы загубленная жизнь

Все чаще раздаются в телефонной трубке их отчаянные голоса. Но как помочь погибающему наркоману по телефону? Конечно же, психологи и наркологи этого особенного кабинета делают всё, чтобы он пришёл сюда сам. Иногда это удается. Иногда – нет. Слишком велик страх… У врача Владимира Юрьевича Прокофьева довольно сложная работа – он врач психиатр-нарколог Ленинградского областного наркологического диспансера. Он уже тридцать лет пытается спасти, конечно, самых гиблых, тех, что переборщили, вкушая запретный плод, а также тех, кто ещё в начале пагубного пути. Потому и смеет утверждать, что «алкоголизм лечится тяжело, наркотическая зависимость тем более, но знайте и помните: надежда не должна умирать! Только не отчаивайтесь и боритесь за свое счастье, за свое право на жизнь!». О проблемах наркомании и ситуации с алкогольной зависимостью наша беседа с Владимиром Юрьевичем.

Статистика вещь коварная

– По данным Федеральной службы по контролю за наркотиками, после распада СССР потребление запрещенных веществ в России увеличилось в 146 раз. Для тысяч людей, наркоманов и их близких спасение становится неразрешимой проблемой. Какая статистика во Всеволожском районе?

– Сегодня у нас на учете состоят 322 наркозависимых. Число больных по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2,5 %. Кроме того, на профилактическом наблюдении числится 35 человек. Это только официальные цифры. На самом деле ситуация намного хуже. Ведь у врачей наблюдаются те, кто добровольно согласился на лечение, или правонарушители, которым пришлось согласно судебному постановлению встать на учет. В реальности количество употребляющих запрещенные препараты в десятки раз больше.

Наркоманы были и в СССР, но их было значительно меньше, чем сейчас, тогда сложнее было скрыться. В конце 90-х начался рост употребляющих инъекционные наркотики. И в начале 2000-х годов во Всеволожском районе на диспансерном учете состояло около одной тысячи наркозависимых. Потом пошел спад: часть скончалась от передозировок, СПИДа, сопутствующих заболеваний, некоторые сумели отказаться.

– Продолжите, пожалуйста фразу: большая часть наркоманов…

– …это люди старше 20 лет. Первое знакомство с наркотиками происходит чаще всего в подростковом возрасте 14 – 15 лет. Многие потом не могут отказаться от запрещенных веществ. И это шокирующие факты. Кто предлагает: как вы думаете?

– Друзья, товарищи, одноклассники?

– Верно! Чаще всего уговаривают друзья, знакомые. «Не будь слабаком! Это классно, здорово», – кладя «марку» в карман, советуют они. После долгих уговоров у ребенка появляется интерес и любопытство, и он пробует «подарочек». Зачастую распространители неплохие психологи. Они могут легко зацепить, спровоцировать и красочно рассказать. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, с кем общается ребенок. Попав в порочный круг, ему будет трудно выпутаться. Иногда причиной может стать перенапряжение. Некоторые подростки считают, что такой волшебный мир кайфа поможет снять стресс. Они не верят в безнадежность своего положения и надеются, что никогда не поздно «соскочить». На самом деле попадают в тупик, выбраться из которого чрезвычайно трудно.

– Можно распознать первые симптомы?

– Это очень тонкая вещь, особенно на начальных этапах. Но потому и очень важно именно тогда принимать срочные меры. Обычно происходит изменение поведения. Любые непривычные сдвиги в настроении, устоявшегося режима жизни ребенка уже должны насторожить.

– Как уберечь от пагубной привычки?

– Во-первых, родители должны больше общаться с подростками. Доверительные отношения помогут избежать несчастья. Ребенок не должен бояться взрослых. Только тогда он откровенно признается маме с папой в том, что ему предложили попробовать наркотики, а те в свою очередь, правильно оценив ситуацию, смогут посоветовать, как себя вести. Во-вторых, необходимо знать, с кем общается ребенок. Звучит банально, но на самом деле это очень важно. Заметив сомнительных друзей-товарищей, необходимо сразу пресечь нежелательное общение. В-третьих, нужно следить за успеваемостью. Если хорошист стал хватать двойки, не выполнять домашние задания – это уже тревожный звонок.

– Получается, что детей надо постоянно контролировать?

– Насколько возможно, да! У нас есть программа, согласно которой в школах проводят тестирование подростков для выявления употребляющих наркотические вещества. В средние учебные заведения выезжает специальная лаборатория ГБУЗ ЛОНД для проведения тестирования. Но для того, чтобы провести тест, необходимо согласие родителей. Иногда именно с ними и возникают проблемы. Родители по своим причинам не дают согласия на проведение процедуры.

– Народная мудрость гласит: для кого-то ежонок – всего лишь живой комок острых колючек, но для ежихи ее любимый малыш – самый пушистый, шелковый и нежный!

– Но иногда такой подход вредит. Порой выходит так, что родители не настроены слушать и слышать ни социальных педагогов, ни учителей. А те в свою очередь бьют в колокол, сигнализируя о странном поведении ребёнка. Своевременное обращение к врачу может предотвратить страшное…

В моей практике была история, когда задержали подростка за употребление спиртных напитков и привели к нам в кабинет. Потом решили протестировать ребенка на наркотики. По результатам оказалось, что мальчик «подымил» запрещенными препаратами. Мама была в шоке, но вовремя установила для ребенка жёсткие рамки, ограничила круг друзей. Оказавшись в ежовых рукавицах, подросток регулярно наблюдался, проходил тестирование. С тех пор прошло много лет. Представляете, каково было мое удивление, когда на днях в магазине ко мне подошла женщина и напомнила эту историю. Сейчас ее сыну 27 лет, он женился, растит двоих детей, работает. История эта со счастливым концом. Ребенок сумел выпутаться. Но не у всех получается.

– Среди школьников творится нечто ужасное. Они не владеют ситуацией и впрямь считают, что, попробовав наркотики раз, потом можно соскочить. Что вы им скажете?

– Наркозависимым отказаться от наркотиков практически невозможно. Проблема в том, что наркомания – это хроническое, рецидивирующее заболевание. Важный момент – психологическая зависимость. Человеку нравится его состояние, и он стремится к нему. Чем больше он употребляет, тем чаще хочется вернуться в «нирвану». Наркоманы, которые пережили многочисленные ломки и отказались от опиатов, все равно подвержены угрозе. Есть высказывание: «бывших наркоманов не бывает». И даже пройдя курс лечения, реабилитации, никто не застрахован от рецидива.

– А подростковую наркоманию можно предотвратить?

– Конечно, да! Чем больше занят подросток, тем меньше времени остается на вредные привычки. Если ребенок ходит в музыкальную школу, увлекается спортом и занимается в разных секциях, у него нет времени на плохую компанию. Подростку надо внушить, что слабак не тот, кто не попробовал, а тот, кто не сумел дать отпор и сказать решительное: «Нет!»

– С наркоманией связано много мифов. Какой из них главный, который необходимо развенчивать?

– Мысль о том, что можно в любой момент отказаться от наркотиков. От наркотиков никто не застрахован – однажды оступился, «простудился», а потом пошло-поехало. Однако этот специфический «вирус» сидит в мозгу человека, как червь, поедает его сознание, подминает силу воли. Будто ребенок, взрослый человек начинает говорить: «Я просто балуюсь, когда захочу, брошу, но не сегодня – завтра».

Получив зависимость, добиться положительного результата в лечении сложно. Уйти от наркозависимости получается только у одного-трех процентов больных.

– А среди закоренелых наркоманов больше мужчин или женщин?

– Среди подверженных наркомании и алкозависимости больше мужчин. Думаю, что это прежде всего связано с тем, что сильный пол любит рисковать.

– «За один день. Бесплатно. Без ведома пациента. И на всю жизнь» – одна из любимых «черных» шуток наркологов, потому что они знают точно: все это невозможно. А если бы кто и смог, тут же стал лауреатом Нобелевской премии. Как долго продолжается лечение наркомании?

– Это очень сложное заболевание. И в его лечении важна не интенсивность, а… время. Только несколько лет спустя после реабилитации можно говорить о твердом, устойчивом результате. В советские времена стационарное лечение длилось 3 – 4 месяца, а затем 5 лет – амбулаторное наблюдение. Сейчас у нас два стационара – в Ленинградском областном наркологическом диспансере (ГБУЗ ЛОНД) и Выборгском межрайонном наркологическом диспансере. При этих медицинских учреждениях существует отделение реабилитации, где при желании наркоманы в течение месяца проходят специальную программу лечения. Диспансер сотрудничает с реабилитационными центрами, которые находятся в разных районах региона. Есть возможность отправить на реабилитацию на длительное лечение – от шести месяцев и более.

Спасение утопающих

– Какими методами борются с пагубным недугом?

– В стационарах работают врачи, которые лечат медикаментозно. При реабилитации работают психологи, психотерапевты и социальные работники, которые сами из «бывших». В некоторых случаях реабилитация проходит с привлечением православных священников. Смысл в одном – научить человека жить заново и без наркотиков. Шанс после реабилитации есть всегда. Внушает оптимизм то, что он всегда настороже, у него как фонарь в голове горит – он с недоверием относится к себе. Общее и главное в людях, решивших проблему наркомании, – это то, что они признали существование у себя болезни и готовы были на серьезный и тяжелый труд.

– Но уж если ничего не удалось – значит, полная безнадега?

– Нет, мы всегда бьемся и стараемся объяснить пациентам, их родственникам о том, что нельзя опускать руки. При необходимости надо пройти повторный курс лечения. Должны сложиться определенные условия, чтобы человек принял правильное решение. Когда он готов, тогда сделает всё, чтобы отказаться от наркотиков.

– Конечно, наркоман – он и в Зимбабве наркоман. Одежда может быть иной, говор, стрижка, валюта, за которую покупается доза. Но глаза у всех одинаковые – стеклянные. Реально это – самому отказаться от наркотиков?

– Такие случаи бывали. Но это скорее исключение, а не правило.

– Многие даже не пытаются лечиться в страхе перед ужасами абстиненции…

– Нет. Это у нас любимое занятие: творить мифы либо о непереносимости «ломки», либо о том, что «перекумариться» ничего не стоит. На самом деле переживание абстинентного синдрома – сложно. Это достаточно болезненное состояние, возникающее после отмены наркотика и сигнализирующее о том, что человек уже болен наркоманией.

– Современный ритм жизни, близость к мегаполису, сказывается на употреблении?

– Через Санкт-Петербург проходит наркотрафик, что, естественно, не может не сказаться на ближайших пригородах, в том числе и Всеволожске.

– А как насчёт того, что наркодилеры знают, к кому подходить и кому предлагать…

– Сейчас наркотики все чаще распространяются через интернет. Полиция пытается бороться, вычисляет сайты, блокирует их…

– Наркомания сопряжена с криминалом…

– Сам факт хранения наркотиков – уже криминал. Для того чтобы купить дозу, наркоманы готовы на разные правонарушения, и это факт.

– Недавно состоялась антинаркотическая комиссия. Что обсуждали?

– Речь шла о наркоситуации во Всеволожском районе, выступали представители правоохранительных органов, комитета по образованию, муниципальных образований, медицинские работники. Такие мероприятия имеют важное значение. Проблему надо решать, проводить профилактику для снижения употребления наркотических веществ. Для этого необходимо согласовывать работу заинтересованных ведомств.

– Когда вы, наркологи, собираетесь в общей беседе, о чем толкуете?

– Если на профессиональные темы, то либо об интересных пациентах, новых препаратах, о происходящем в здравоохранении. А вообще-то, помимо того что мы наркологи, так еще и просто люди со своей жизнью и интересами.

Огненная вода для Чингачгука

– Восточный мудрец писал:

Вино запрещено,

но есть четыре «но»:

Смотря КТО, С КЕМ, КОГДА

и В МЕРУ ль пьет его.

При соблюдении сих

четырех условий

Всем здравомыслящим вино разрешено!

– Какое же из этих «но», на ваш взгляд, самое важное и почему?

– Из песни слов не выкинешь, как говорится, и современной наркологии абсолютно нечего здесь что добавить иль убавить. Выделить что-то одно тоже не могу, все одинаково актуально и тогда, и сейчас, 9 веков спустя.

– Пусть тему продолжит шотландский поэт Роберт Бернс:

Для пьянства есть любые

поводы:

Поминки, праздник,

встречи, проводы,

Крестины, свадьба

и развод,

Мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,

Успех, награда, новый чин,

И просто — пьянство

без причин.

– А что чаще всего заставляет россиян прикладываться к рюмке в нынешнее время?

– Да все то же самое! Но еще можно добавить безработицу, скуку, наличие свободных денег и их недостаток. Пьют оттого, что слишком холодно или чересчур жарко, весело или грустно. Словом, повод найти можно всегда. «Ищущий да обрящет. Жаждущий да напьется».

– Медицинские учреждения рапортуют о снижения числа алкозависимых…

– С осторожностью, наверное, можно говорить о некотором снижении. У большинства молодых установилась адаптация к новейшим условиям жизни. Постепенно вырабатывается иммунитет к натиску алкоголя и табака. Высокие цены на сигареты и алкоголь, жесткие условия употребления повели к положительному результату. И это радует.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА