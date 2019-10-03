Город Всеволожск смотрит в будущее с оптимизмом

Свое первое интервью в качестве главы города Всеволожска Станислав Владимирович Богдевич дал нашей газете во Всеволожской видеостудии В1. Вместе с главой администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андреем Александровичем Низовским он ответил на самые острые вопросы, связанные с развитием города, празднованием Дня Ленинградской области, которое состоится во Всеволожске в будущем году, и, конечно, с задачами, которые стоят перед советом депутатов нового созыва.

– Станислав Владимирович, как вы оцениваете результаты минувших выборов, итогом которых стало формирование совета депутатов города Всеволожска?

Богдевич. В первую очередь, я хочу поблагодарить жителей города, избирателей, которые пришли в Единый день голосования на избирательные участки, чтобы доверить судьбу города наиболее достойным своим представителям. Не секрет, что минувшие выборы были в хорошем смысле бурными – кандидаты провели огромное количество встреч, где активно обсуждались наиболее острые и важные для города темы. Естественно, они в очередной раз попали на страницы СМИ и в социальные сети. Сейчас информированность жителей о новом строительстве, благоустройстве, реализации основных муниципальных и региональных программ высока, как никогда. Наказы избирателей легли в основу работы депутатов. Мы уже провели три заседания совета, и депутаты представляют, как и когда будут их реализовывать. Мы формируем бюджет на три года. В этом и будущем году только на благоустройство в бюджете города заложено примерно по 220 миллионов рублей. Это не считая средств, которые выделяются из бюджета района и области под различные программы.

– Андрей Александрович, какие из программ благоустройства вы считаете наиболее успешными?

Низовский. Конечно, федеральную программу «Комфортная городская среда», в которой Всеволожск участвует с момента начала ее реализации в регионе. В 2017 году в рамках программы было потрачено 80 миллионов рублей, в 18-м – 40 миллионов, в текущем – примерно столько же. Изначально объекты выбираются с учетом интересов большинства жителей города. В первый год мы привели в порядок сердце города – Юбилейную площадь и несколько дворовых пространств. В прошлом году построен, безусловно, успешный объект – большое спортивно-досуговое пространство в микрорайоне Южный. Успешный – потому что с самого утра до позднего вечера там отдыхает и занимается спортом огромное количество людей самых разных возрастов. В нынешнем году в границах этой территории будет построена скейт-площадка. Но уже по другой, уникальной для района программе «Решаем вместе!». В этой программе мы, администрация, лишь исполнители и источник финансирования, а идея, проект, выбор места полностью принадлежат жителям. Эта скейт-площадка станет третьей, открывшейся в текущем году. В рамках «Комфортной городской среды» уже открыт скейт-парк на Мельничном Ручье, вот-вот откроется большая спортивно-досуговая зона на ул. Ленинградской. Там, среди прочего, тоже будет скейт-площадка.

– Станислав Владимирович, за плечами у вас огромный опыт депутатской работы, вы много лет возглавляли комиссию по бюджету. Хватит ли городской казны для реализации всех идей и планового содержания городского хозяйства?

Богдевич. Бюджет города позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Собственные доходы бюджета – 708 миллионов рублей, из года в год цифра существенно растет. С учетом субсидий из бюджета региона мы планируем расходы в объеме 940 миллионов. Кроме этого, переходный период передачи полномочий от администрации города к администрации района и окончательная их передача в этом году позволяет говорить об экономии около 145 миллионов рублей, которые пошли на содержание и развитие городской среды. Это не только сокращение и ликвидация администрации города, это еще закрытие городского МФЦ, функции которого отлично исполняет МФЦ района, и ряд других мер по оптимизации системы управления и числа муниципальных предприятий. Не стоит забывать еще и о 200 миллионах рублей, которые город получит из областного бюджета конкретно на благоустройство города в связи с празднованием в будущем году Дня Ленинградской области на нашей территории.

– Бюджет, распределение средств – основной инструмент совета депутатов. Как вы оцениваете потенциал совета нового созыва?

Богдевич. Состав совета обновился почти наполовину. Одиннадцать депутатов сохранили свои мандаты, девять получили их впервые. При этом 13 депутатов – члены партии «Единая Россия», трое – члены КПРФ, четверо – самовыдвиженцы. У нас 11 мужчин и девять женщин. Сейчас на заседаниях совета звучит множество свежих идей, я вижу, что на качественно новый уровень вышло взаимодействие с городскими активистами, общественниками. Конечно, во время работы комиссий, когда прорабатываются вопросы повестки, происходит много споров и дискуссий, но сами заседания совета проходят быстро и организованно. Это хороший пример начала работы. Уверен, что также эффективен совет будет и в будущем. Уже сейчас мы сформировали комиссии, избрали их председателей. Появилась новая комиссия – по молодежной политике и спорту. Это необходимость – работа с молодежью, и она должна вестись очень активно. Скажу, что, когда три года назад начался процесс передачи полномочий на районный уровень, одной из тем дискуссии была судьба подростковых и молодежных клубов. Но жизнь показала, что ни один из них не закрылся, и, более того, открыты два новых – «Альфа» и «А80», ставшие примером для всей Ленинградской области. Два старых – «Росинка» и «Энергия» – отремонтированы.

– Как вы оцениваете состояние городского хозяйства в целом? Видите ли вы реальный эффект передачи полномочий администрации города на уровень района?

Богдевич. Да. Думаю, как и все жители города. Районной администрации удалось за последние два года привлечь серьезное финансирование из регионального бюджета, запустить многие программы. За примером далеко ходить не надо – только по части дорог в прошлом году сделано в пять раз больше, чем за период с 2015 по 2017 год. Это около 90 000 квадратных метров основных городских магистралей с интенсивным движением. В этом году темпы ремонта еще выше, и можно говорить, что основные дороги города полностью приведены в порядок. Работы впереди еще много. Нужно сделать Новоладожскую, Константиновскую улицы вплоть до Всеволожского проспекта, конечно же, закатать в асфальт Социалистическую улицу. По части последней, кстати, процесс пошёл. После устройства на ней ливневой канализации уже в этом сезоне там появится нормальное покрытие.

– Андрей Александрович, особый интерес, конечно, к большим проектам, а это – финансирование из областного бюджета. Расскажите, какие важные события ожидают нас в ближайшее время?

Низовский. Как и обещал жителям Всеволожска губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, в городе будет бассейн. Точнее, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном на шесть дорожек по 25 метров и отдельной чашей для обучения плаванию малышей. Губернатор специально приедет к нам, чтобы заложить символический камень в фундамент будущего бассейна. Думаю, что это событие будет приурочено к открытию велодорожки, проходящей вдоль Дороги жизни. Велодорожка – условное понятие. Кроме трехкилометровой трассы для велосипедистов и роллеров, там будет настоящий променад, который оценят и любители скандинавской ходьбы, и молодые мамы с колясками, и наши пожилые жители. Отмечу, что это только начало – велосипедные маршруты в будущем мы будем развивать. В этом году будет закончено проектирование и получена государственная экспертиза Ледовой арены. Принципиально важно, что эта арена будет иметь не только самый современный искусственный лед, но и зрительские трибуны, что позволит проводить как минимум районные и региональные соревнования. Конечно, будет возможность кататься на коньках для всех жителей города. Тренировки для детей – фигуристов и хоккеистов – будут бесплатными. Как построить тренировочный процесс и каким видам спорта отдать предпочтение, решать, конечно, профессионалам.

– Станислав Владимирович, реализация этих грандиозных планов связана как-то с тем, что в будущем году во Всеволожске пройдет празднование Дня Ленинградской области?

Богдевич. Лишь отчасти. В октябре начнет работу комиссия по проведению Дня Ленинградской области под председательством вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Игоря Викторовича Петрова. Эта комиссия определит место проведения праздника. Варианта два – или Юбилейная площадь, или Песчанка – поле под Румболовской горой. Песчанка в пять раз больше и позволит гарантированно вместить всех гостей и участников. Кроме того, у нас есть время, чтобы превратить эту территорию в настоящий парк, сохранив и естественный ландшафт, и красоту природы. Именно там планируется и строительство Ледовой арены, но участок под нее, со стороны Дороги жизни, лишь малая часть всей территории.

– А как же любители шашлыков?

Богдевич. Это вообще не проблема – там есть множество уединенных живописных мест, где можно оборудовать специальные площадки, места для мангалов, скамейки и столики, а главное – организовать вывоз мусора.

– Давайте от больших задач и преддверия торжественных открытий перейдем к обыденной действительности, которая определяет качество жизни простого горожанина. Ветхие дома 50-х годов постройки сильно диссонируют с современными бассейнами и катками…

Богдевич. Разумеется, на средства местного бюджета новое муниципальное жилье мы не построим. В противном случае, придется позабыть обо всем остальном. Но могу сказать честно – 18 домов, признанных ветхими, гарантированно будут расселены по соответствующей программе в период с 2020 по 2024 год. Средства на это уже выделены. В целом же благоустройство, новые детские и спортивные площадки – это планомерная работа. Я уже говорил о наказах, полученных депутатами нового созыва в ходе избирательной кампании. Все они лягут в основу программ их будущей работы. Совсем скоро на сайте совета депутатов города Всеволожска появится график приема граждан. Так что плодотворная работа с жителями после выборов не заканчивается, а наоборот, находит новое продолжение!

Беседовала Евгения АПАНАСОВА