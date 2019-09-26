Футбольные страсти накаляются

Всего две недели остается до того момента, когда станут известны победители чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд. На сегодняшний день лидирует команда из Всеволожского района «ВМР ЛО». Она опережает ближайших соперников – команду «Электрон» из Великого Новгорода на 11 очков.

К настоящему времени всеволожские футболисты отыграли: в 15-м туре – с командой «Электрон». Команда «ВМР ЛО» его выиграла со счетом 2:0. В следующем, 16-м туре «ВМР ЛО» играла с командой «Спартак» из Луги и выиграла со счетом 5:2. В 17-м туре «ВМР ЛО» выиграла у команды «Атлант» из Тосно со счетом 3:0.

Но расслабляться не стоит. Это доказала финальная игра Кубка Ленинградской области по футболу, которая проходила в Рощино 7 сентября. Команда «ВМР ЛО» претендовала на звание победителя Кубка, но в решающем финальном матче с командой «Фаворит» из Выборга уступила соперникам со счетом 1:0.

К настоящему моменту общие результаты чемпионата Ленинградской области по футболу сложились следующим образом (см. таблицу). Ближайший матч у всеволожской футбольной команды «ВМР ЛО» состоится 28 сентября в Кингисеппе с хозяевами поля – командой «Фосфорит».

Соб. инф.