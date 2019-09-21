Дороги поиска ведут в ЦАМО

В России до сих пор огромное количество семей не знает, что случилось с их родственниками во время войны и в годы блокады Ленинграда. И они до сих пор ищут. Общественная группа «Колтушский рубеж» поставила целью защиту исторической памяти в нашем районе.

Волонтёр «Колтушского рубежа» – преподаватель Колтушской средней школы, руководитель школьного поискового кружка «За други своя» Юлия Игоревна Трощенко, – в конце августа, во время своего отпуска, ездила в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО), который расположен в городе Подольске Московской области. После возвращения она дала интервью журналисту газеты «Всеволожские вести».

– Юлия, расскажите жителям нашего района, как организована работа в военном архиве.

– Центральный архив Министерства обороны находится в военном городке подольских курсантов. Он занимает несколько корпусов – это отдельный городок внутри города Подольска. Необходимо явиться в приёмную архива Министерства обороны обязательно в понедельник в 9 часов утра. Нельзя опаздывать. В приёмной вас попросят заполнить анкеты: кто вы, чьи личные дела хотите посмотреть, с какой целью они вам нужны? При этом нужно доказать, что вы являетесь родственником. Если вы не можете доказать родство, вам не дадут личные дела этих людей. На самом деле документы подходят самые простые – например, ваше свидетельство о рождении, свидетельства о рождении родителей или ещё что-то из домашнего архива… После этого вам дадут временный пропуск в ЦАМО. Лучше всего брать пропуск на две недели. Потому что за неделю ничего не успеваешь. Одну треть проведённого в архиве времени занимает заполнение официальных бумажек.

После того как вам дадут пропуск, в читальном зале покажут опись документов. Опись составлена сухо, и новичку обычно непонятно, где именно искать сведения о родном человеке. При этом выбирать документы из описи приходится по интуиции. На один день разрешается заказать только 15 папок. Надо учитывать, что папки по лётчикам выдают только в понедельник, среду и пятницу. То есть вы можете заполнить бумажки в понедельник, а читать документы о лётчиках начнёте только в среду. А в пятницу до 12 часов уже надо все папки сдать и отчитаться. То есть времени на работу мало. И все эти дни приходится жить в гостинице, места в которой стоят от 1000 до 2500 рублей за сутки.

Так вот – после того как вы в понедельник выбрали документы из описи, ещё придётся заполнить формуляр на каждый документ. Вас научат, как их заполнять. После этого надо подождать. Если повезёт – вам в первый же день скажут, что папки готовы и вы можете их читать, делать выписки. Фотографировать в читальном зале не дают. Если хотите заказать ксерокопию, то должны заплатить по 36 рублей за один лист. Если хотите сфотографировать, то вас отведут в отдельную комнату, где в присутствии смотрителя вы сделаете фото на свой телефон по цене 36 рублей за одну сторону листа. Сканирование документа стоит 102 рубля за лист. Но сканировать неудобно, так как надо сначала сбегать в соседнее отделение Сбербанка, оплатить счёт, потом ждать, когда платёж поступит в ЦАМО. При этом сканировать будут только на ваш диск. Никаких флешкарт там не признают. Вы можете не дождаться, уехать домой, а через некоторое время по почте пришлют ваш диск с отсканированными листами. Поэтому надёжнее будет не сканировать, а фотографировать документы или заказывать ксерокопии.

– Кто работает с документами в этом архиве? Каких людей вы встречали?

– Люди приезжают из разных городов. Читальный зал небольшой, накануне майских праздников он переполнен, места всем не хватает. Иногда приходится заранее заказывать место в читальном зале. В июне – тоже большой ажиотаж. Потом напряжение спадает, а после сентября у поисковиков заканчивается Вахта памяти, и они едут в Подольск со всей страны. Поэтому лучшее время для вас – это июль, август, когда меньше всего народа. Я видела там людей, которые приехали впервые – узнать про своих родственников, и людей, которые работают в архиве годами (если они проживают в Москве), потому что они пишут книги.

Например, я познакомилась с Любовью Георгиевной Рязановой из города Берёзовский Свердловской области. Её мама во время войны служила в госпитале, в котором было 715 сотрудников. Любовь Георгиевна поселилась в Москве и работала в архиве больше месяца каждый день. Она собрала сведения про всех 715 человек и выпустила большую книгу «Красное на белом». В той книге есть информация и про её маму, и про всех её коллег с приложением фотографий. Ещё я познакомилась с москвичом Алексеем Шайтановым, который по всей стране собирает изображения самолётов Ил-­2, имеющих пометки на борту.

– Многие документы из ЦАМО уже оцифрованы и выставлены на сайте obd­memorial.ru. Есть ли смысл ехать в Подольск, снимать дорогую гостиницу?

– Личные дела – это основной источник, из которого сайт выбирает самое важное. Но что-то так и остаётся неоцифрованным. Кроме того, к личному делу на каждого бойца должна быть фотография. Я, например, подержала в руках документы, которые во время войны заполнял мой дедушка лично. Там его почерк, его роспись. Обнаружила три его фотографии, которых нет в нашем домашнем архиве. Так как дедушка был коммунистом, а в то время проводилась тщательная проверка родственников, то в архиве ЦАМО я узнала, кто были мои прабабушка и прадедушка. Но, конечно, не всем так повезёт. Ведь основную массу документов ЦАМО составляют стандартные военные характеристики…

– Юлия, а перед вами какая стояла задача? О ком надо было найти сведения?

– Хотелось узнать про своего дедушку. Мой дед – Яков Александрович Трощенко – был комиссаром, а затем командиром 273-го истребительного авиационного полка. Его полк воевал под Сталинградом. Также по заданию группы «Колтушский рубеж» я искала сведения о 633-м передвижном полевом госпитале (633-м ППГ), который во время войны базировался во Всеволожском районе, в Лиголамби, и о 634-м передвижном полевом госпитале (634-м ППГ), который тогда базировался в Колтушах.

И ещё – в Колтушской средней школе есть хороший музей. Там хранятся фрагменты от самолёта Ил-2, который был сбит немцами 18 января 1943 года, то есть в день прорыва блокады. Лётчик пытался дотянуть до аэродрома Смольный, который располагался недалеко от Всеволожска, но не получилось. Самолёт рухнул в лесу, лётчик погиб, а стрелок успел выпрыгнуть с парашютом. Лётчика звали Владимир Михайлович Павлов, стрелка – старшина Кирилл Андреевич Иващенко. На месте падения самолёта поисковики установили большой памятный крест. И школьники из кружка «За други своя» уже два раза выезжали на это место, красили крест, сажали цветы. Хотелось найти фотографии Владимира Павлова и разместить их в нашем музее, чтобы дети знали своих героев в лицо. Кроме того, у меня были личные задания от моих друзей.

– Историю самолёта Ил-2 должны помнить читатели нашей газеты. Этот самолёт был найден в полутора километрах от Всеволожска в начале 2009 года поисковиком Андреем Федотовым. Наша газета писала обо всех этапах поиска в 2009 – 2011 годах. Это была серия публикаций под названием «Самолёт летел на Смольный». Найденный корпус самолёта за это время был вытащен из леса и доставлен в Музей «Дорога Жизни» в Осиновце. Сейчас корпус лежит на складе. А отдельные его части – в школьном музее в Колтушах. Вам удалось что-то новое узнать про его экипаж?

– К сожалению, фотографии лётчика Павлова в личном деле не оказалось. Зато я нашла сведения о его родственниках. Возможно, его родной племянник ещё жив. В ближайшее время группа «Колтушский рубеж» начнёт его искать. И я увидела подробное описание гибели Владимира Павлова: «18.1.43 Ил-2 в период с 15 часов 18 минут по 16 часов 05 минут в составе двух экипажей с прикрытием двух «томогавк» (Кёртисс Р-40) – ведущий гвардии старший лейтенант Мыльников с ведомым гвардии младшим лейтенантом Павловым – произвели вылет на штурмовку и бомбометание войск и огневых средств противника в районе Отрадное.

Задание было выполнено. Уничтожено 4 автомашины и подавлен огонь батареи зенитной артиллерии. При втором заходе группы штурмовиков они были атакованы фоккер-­вульф­-190. В результате самолет, пилотированный гвардии младшим лейтенантом Павловым, поврежден, летчик убит. Самолет, потеряв управление, упал в районе Смольное. Самолет сгорел, стрелок-радист гвардии старшина Иващенко имеет ожоги. Расход боеприпасов: фаб-­50 – 2 штуки, Ао­-25 – 8, Рофс – 6, РС – 10, швак – 300, ВЯ – 200, патрон шкас – 2100, БС – 250, сброшено листовок 4000 штук».

Ещё я прочитала, что буквально за день до гибели младший лейтенант Павлов был награждён орденом Красной Звезды. И его стрелок – старшина Иващенко – тоже был награждён таким орденом. Мне удалось обнаружить информацию про Иващенко. И даже – его фотографию. 18 января 1943 года он получил ожоги, переломы и ложный вывих плеча. Лечился в госпитале города Всеволожска.

– Это очень важно. О том, как погиб Павлов, в нашем районе до сих пор никто не знал. Мы знали только, что оба этих пилота служили в 15-м Гвардейском штурмовом авиационном полку. Это был один из самых сильных полков, летающих на Ил-­2. Он базировался во Всеволожском районе, на аэродроме Касимово. Захоронение лётчиков этого полка находится сейчас в Агалатово. Там лежит Кирилл Иващенко, который погиб в 1944 году в небе над Куутерселькя (сейчас – посёлок Первомайское). А Владимир Павлов захоронен недалеко от места падения своего Ил-­2 – возле аэродрома Смольный. Юлия, а какую информацию удалось найти о госпиталях?

– Работу по госпиталям я ещё продолжу. Пока расскажу, что в ЦАМО есть интересный документ, который называется «Рационализаторские предложения». Оказалось, что во время войны со всех руководителей чуть ли не ежемесячно требовали отчёт о рацпредложениях. Командиром 633­го ППГ (из Лиголамби) был военврач первого ранга Леонтьев. Он подписал шесть рационализаторских предложений за один месяц. Это, например, приготовление ацидофильного молока из сгущённого молока. И ещё – десятилитровые банки из-под сгущённого молока военврачи предлагали использовать как вёдра. Стеклянным баночкам из-под тушёнки хитрым способом обрезали донышко и делали из них светильники «Летучая мышь». Я видела фотографии этих «Летучих мышей».

– То есть поколение победителей было не только героическим, но и очень талантливым?

– Да. Это были творческие люди. Например, в 15-м гшап, где служили Павлов и Иващенко, был хороший художник. Потому что альбом полка оформлен с прекрасными рисунками, и бережно, с фотографиями на каждого члена полка, даже на механиков. И я выписала оттуда много сведений. Лётчики 15-го гшап стали мне как родные. Я видела их лица, читала про их подвиги, как будто посмотрела про них фильм.

– Но вернёмся к теме поиска. Что делать, если человек не может поехать в Подольск, поскольку он живёт слишком далеко или ему не хватает денег?

– Если вам нужна справка для получения социальных льгот, то её вышлют бесплатно. Необходимо только написать письмо в архив и представить доказательства родства. Но если вы просто хотите узнать про родственников, то напишите письмо, приложите доказательства родства, а снизу сделайте приписку: «Готов оплатить работу архива». Над вашим заказом в Подольске поработают опытные специалисты. Они сэкономят ваше время. А через некоторое время пришлют сообщение: нашли они сведения или нет. Если нашли сведения, то вам напишут, сколько стоит работа. Это будет стоить дешевле, чем поездка в ЦАМО. Оплачивайте счёт, и всё придёт вам по почте. Хочу отметить, что атмосфера в ЦАМО особенная. Держишь в руках бумаги, которые хранят ауру воинов, и ты как будто чувствуешь это.

Интервью записала Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Юлии ТРОЩЕНКО