Военкомат Всеволожского района отвечает на вопросы

17 сентября в Военном комиссариате Всеволожского района прошел день открытых дверей. Корреспондент газеты «Всеволожские вести» побывал на мероприятии и побеседовал с начальником подготовки призыва граждан на военную службу подполковником Станиславом Гуськовым.

– Станислав Иванович, как часто вы проводите подобные мероприятия и какова их цель?

– Это наш первый опыт, который, надеюсь, будет продолжен. Мы посчитали, что лучше заранее ответить на вопросы призывников, чем потом сталкиваться с массовым непониманием сути и смысла воинского призыва. И это важно потому, что мы уже приступили к оповещению совершеннолетних граждан о том, что им надлежит явиться для прохождения медицинской комиссии. Также мы рассказали призывникам о структуре нашего военного комиссариата и о порядке постановки призывников на воинский учёт и их подготовки к прохождению службы. Очень много было вопросов о предоставлении отсрочек от призыва. Закон определяет это чётко и ясно. Призывники, нарушающие его, вступают в конфликт с государством и обществом со всеми вытекающими из этого для них печальными для них последствиями.

Также вряд ли правы те, кто считает, что служба в армии – это напрасно потраченное время, которое можно употребить для зарабатывания денег или чего-нибудь другого. Как правило, придерживающихся таких взглядов сама жизнь вразумляет, и бывает, что довольно жёстко.

Мне, например, очень понравилось то, что многих интересовал порядок поступления в высшие военные образовательные учреждения. При этом, каждый должен принять решение – нужно это ему или нет. Военная служба – служба непростая.

– Сколько человек из нашего района подлежат воинскому призыву в осенне-зимний период?

– Со дня на день мы рассчитываем получить из штаба Западного военного округа планы по призыву в Вооружённые силы РФ, а пока могу сказать, что ориентировочно будут призваны более двухсот юношей. Из них будет сформировано около 30 команд, которые будут отправлены в 24 региона страны для прохождения воинской службы.

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча с призывниками убедит их в том, что воинской службы бояться не надо. Служба в армии – это престиж и уважение. Мы ведь не зря провели небольшую экскурсию по военкомату, где представлены на стендах призывные и наградные документы защитников Родины 40-х годов прошлого века. Это прадеды нынешних призывников. Они гордились своей страной и честно её защищали.

А не отслужившие в настоящее время в установленном законом порядке в рядах вооружённых сил, как правило, не могут найти работу в «силовых» структурах и на государственной службе, да и работодатели в иных сферах деятельности предпочитают тех, кто не уклонялся от исполнения гражданского долга. Добавлю – служба в армии – дело настоящих мужчин.

Беседу вел Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА