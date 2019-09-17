Социальное такси станет доступно детям с онкозаболеваниями

С 2020 года дети до 18 лет с онкологическими заболеваниями смогут пользоваться социальным такси. Соответствующая инициатива была предложена уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым.

На данный момент этой услугой могут воспользоваться дети в возрасте до 7 лет, либо инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет, либо имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении ТСР в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор. Дети-инвалиды старше 7 лет, проходящие лечение от онкологических заболеваний, к получателям данной услуги не относятся. Хотя ездить общественным транспортом им противопоказано из-за сниженного иммунитета.

В связи с этим Сергей Шабанов обратился к руководству комитета по социальной защите населения Ленобласти с просьбой внести изменения в части расширения категорий граждан, имеющих право на услуги социального такси.

Руководство комитета поддержало инициативу. С 2020 года социальным такси смогут пользоваться дети до 18 лет, проходящие лечение от онкологических заболеваний (лучевая терапия / химиотерапия), а также дети, которым провели операцию по трансплантации костного мозга.