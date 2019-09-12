Всеволожцев приглашают принять участие в бизнес-чемпионате

14 сентября в Центре образования «Кудрово» состоится презентация «Кубка Ладоги по стратегии и управлению бизнесом – 2019» – регионального этапа чемпионата в рамках международной программы «Глобальный управленческий вызов» («Global Management Challenge»).

Приглашаются все желающие принять участие в «Кубке Ладоги» из Всеволожского и Кировского районов Ленинградской области: представители малого и среднего бизнеса, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, а также молодые чиновники в возрасте от 18 до 35 лет. На презентации организаторы расскажут о системе международной программы «Global Management Challenge», продемонстрируют рабочие материалы бизнес-симулятора, на котором будут соревноваться участники, познакомят гостей с правилами проведения чемпионата.

Для участия необходимо подать заявку в свободной форме по электронному адресу: kubokladoga2019@mail.ru. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки. Задать вопросы организаторам можно в группе в социальной сети «ВКонтакте».