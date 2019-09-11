В Лесколово отметят День поселения

В деревне Лесколово 14 сентября пройдет День поселения. Праздник начнется в 12.00 на центральной площади у Лесколовского ДК.

Турнир на Кубок Главы администрации по футболу стартует в 10.00, а по волейболу – в 10.30. Для гостей и жителей поселения будут работать ярмарка народных умельцев, аттракционы и многое другое.

В честь Дня поселения состоится большой концерт с участием приглашенных артистов и участников художественной самодеятельности Всеволожского района. Вечер закончится красочным файер-шоу.