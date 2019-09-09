Ушел из жизни автор «Разорванного кольца» Константин Симун

Не стало замечательного скульптора, автора мемориала «Разорванное кольцо» Константина Симуна. Он ушел из жизни 4 сентября в США, где прожил много лет. В последние годы Константин Михайлович часто бывал в родном Санкт-Петербурге, где работал в собственной мастерской.

Скульптор-монументалист, член Союза художников СССР Константин Симун родился 6 апреля 1934 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны он вместе со своими родными был в эвакуации, а затем в Солдарёвском детском доме. В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, но на пятом курсе был отчислен «за формализм». Это, впрочем, не помешало вступить ему в 1958 году в Союз художников СССР.

В шестидесятых годах скульптор получил заказ на создание блокадного мемориала, который сам он называл «Дорога жизни». Памятник был установлен в 1966 году на берегу Ладожского озера, возле деревни Коккорево, и является символом Всеволожского района. На митинге, посвященном 67-й годовщине открытия Ледовой трассы через Ладожское озеро, который состоялся у «Разорванного кольца», Константину Симуну была вручена медаль «За заслуги перед Всеволожским районом».

Российский организационный комитет «Победа» наградил автора мемориала «Разорванное кольцо» Константина Симуна памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за подписью Президента РФ Владимира Путина.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива