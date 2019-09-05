Как много в этой жизни было…

За сорок лет работы во Всеволожском районе Геннадий Иванович Лебедев видел и пережил многое.

Он стал свидетелем расцвета сельскохозяйственного производства в советские годы и очевидцем его разорения в постперестроечный период. Он принимал личное участие в становлении промышленности района и узнал, что такое горечь разочарования, когда созданные трудом многих людей предприятия распродавались за бесценок и приходили в упадок. Несколько разных экономических эпох в истории страны выпало на его восьмидесятилетнюю жизнь. 2 марта 2019 года почетный гражданин Всеволожского района Г.И. Лебедев отметил свой юбилей.

Морозовский период

И всё-таки Геннадию Ивановичу очень повезло в жизни, причём с первого дня работы, когда он, молодой техник-электрик, получил направление на завод им. Морозова, о котором не знал ровным счётом ничего, кроме одного: это «почтовый ящик», то есть секретное производство.

– А оказался я самым счастливым человеком из выпускников техникума, – говорит Г.И. Лебедев. – Это было крупнейшее предприятие района и по объёмам, и по численности работающих, а самое главное, по организации труда. В силу особой значимости завода государство выделяло огромнейшие средства, поэтому его развитие шло очень быстрыми темпами. Производство тогда было несовершенным и опасным, случались аварии, поэтому уже в 50-х годах – случай уникальный – на заводе было внедрено промышленное телевидение, и процессами управляли дистанционно.

На предприятии было так много молодых специалистов, что руководству пришлось отдать новый 100-квартирный дом на улице Хесина под их заселение. Успех завода, я считаю, зависел от специалистов. А кадры там выросли чудесные. Многие впоследствии ушли на руководящие должности в районе.

Геннадия Ивановича, как знающего и опытного специалиста, несколько раз командировали в составе министерских комиссий на заводы Красноярска, Перми, Соликамска, а потом с целью дальнейшего повышения квалификации дали направление на дневное обучение в Уральский политехнический институт на факультет «Организация промышленного производства и строительства», хотя к тому времени у него уже было одно высшее образование – диплом Северо-Западного политехнического института.

А когда он вернулся на свой завод, с удивлением узнал, что назначен освобождённым секретарем парткома. На заводе была сильная организация КПСС, насчитывавшая 400 коммунистов, выходила газета, действовал парткабинет. Через три года Г.И. Лебедева перевели во Всеволожск, на должность секретаря горкома КПСС, где с 1977 года он курировал промышленность, транспорт, торговлю и бытовое обслуживание, а позже, до 1987 года, работал председателем Всеволожского горисполкома.

Всеволожский период

Геннадий Иванович в кабинете не сидел, разве что в приёмные дни. Найти его проще было в одном из совхозов, ведь когда он пришел на работу в горком партии, Всеволожский район был по преимуществу сельскохозяйственным. Всю неделю – в разъездах, а по понедельникам – обязательные отчёты о состоянии дел на сельхозпредприятиях.

– Мы гремели как сельхозрайон, – рассказывает мой уважаемый собеседник. – Неоднократно занимали призовые места в области, были самыми передовыми по надоям молока, по выращиванию овощей. Совхоз «Красный Октябрь» (сейчас племенной завод «Приневское») в то время выращивал овощей больше, чем вся Вологодская область. 135 тысяч тонн овощей ежегодно сдавали государству, 42 тысячи тонн молока, 22 тысячи тонн мяса. А вот завод им. Морозова нельзя было упоминать даже в отчётах, хотя 70 или даже 90 процентов промышленного объёма района давал именно он.

В тот период появились в районе и новые сельхозпроизводства – «Выборжец», «Спутник». Свиноводческое предприятие «Спутник» строилось восемь лет. Такого объекта, говорит Г.И. Лебедев, не было ни в Европе, ни в нашей стране.

– Четыре свиноводческие линии, мощная котельная, солидные очистные сооружения, два пруда-накопителя по миллиону кубов каждый. 1300 га земли было освоено. Провели туда газопровод, железную дорогу от Ириновки до Пробы. Пока шла работа, каждую неделю проводились планёрки. Специально построенный огромный зал набивался до отказа, ведь строили «Спутник» сразу несколько трестов. Когда к 8 утра я шел на работу, крытые шаланды уже везли свиней на мясокомбинат – 30 машин ежедневно перевозили по 20 голов свиней. Вот этого объекта после перестройки не стало полностью…

Много строилось ферм, огромнейшие средства тратились на мелиорацию земель. Там, где сейчас микрорайон Южный, был пустырь, проводилась мелиоративная работа, выращивались корма.

Отличные люди работали в сельском хозяйстве района – каждый достоин отдельного упоминания. Благодаря им наш район и процветал. Вспоминаю такой случай. В восьмом цехе вместе со мной работал старшим механиком Александр Владимирович Рогалёв. Утром встретился с ним на работе, через час он мне потребовался, а его в горком вызвали. Жду. Часа в три приходит и говорит, что в совхоз на работу отправляют. Мартовский пленум 1965 года решил вернуть всех специалистов в сельское хозяйство. Так стал он директором совхоза «Красный Октябрь», а потом и генеральным директором целого объединения совхозов.

Не только о сельском хозяйстве рассказывал мой собеседник. На вопрос, чем он гордится ещё, Геннадий Иванович ответил:

– В середине 80-х годов, когда я работал председателем исполкома, мы утверждали генплан застройки Всеволожска и Котова Поля. Помню, как удивило нас то, что на проекте, разработанном институтом «Ленгражданпроект», было большое количество детских садиков. Разработчики убедили нас, что меньше никак нельзя. План был утверждён.

По улице Плоткина стояло больше десяти домиков, в которых жили цыгане. Сколько потребовалось квартир, чтобы их расселить! Мы не ожидали, что так быстро произойдёт застройка Котова Поля, ведь мы вели тогда строительство только для жителей Всеволожска. Ни одна квартира на сторону не уходила. Были годы, когда по 130 тысяч квадратных метров жилья строили, школы возводили – в Щеглово, в Новом Девяткино. Был и такой год, когда сразу три школы ввели – в Черной Речке, в Сертолово, в Лесном.

Я, конечно, рад, что и город, и район благоустраиваются. Мало кто сейчас помнит, что Заводская улица в грязи стояла, по ней ездили машины. Когда ее заасфальтировали и сделали пешеходной, люди благодарили за это власть.

Вот новый горисполком построить не удалось. В конце семидесятых был выполнен проект, выделены средства, даже расселили дома по Октябрьскому проспекту, чтобы освободить территорию, но здание теперь стоит… в Кировске. В то время создавался Кировский район, наши деньги и наш проект перебросили туда. Если бы не обстоятельства, то административное здание стояло бы сегодня там, где построили социальные дома, недалеко от памятника Всеволожскому.

А вот территорию под строительство Южного руководству города удалось отстоять, хотя и с большим трудом. Убеждать местную власть приезжал даже сам министр тяжелого машиностроения. Завод «Русский дизель» с вредным литейным производством в итоге построили в промзоне «Кирпичный завод», а не на окраине Всеволожска.

Куйвозовский период

В трудные перестроечные времена Геннадий Иванович несколько лет работал помощником директора по социальным вопросам на заводе «Турбоатомгаз», а затем его, как он шутит, «сосватали» на новую должность, и в конце 1990 года он вместе со своей супругой Надеждой Константиновной переехал в посёлок Стеклянный. Там его ждала интересная работа на Экспериментальном заводе техники алмазного бурения. Завод стал для поселка градообразующим предприятием.

– Ещё работая председателем горисполкома, я всегда говорил: «Кто хочет знать, как будем жить при коммунизме, поезжайте в Стеклянный». Посудите сами: на работу ехать не надо – все жили рядом. На обед ходили домой или в столовую – она была на втором этаже гостиницы. Все работники были обеспечены отдельной квартирой. Уже при мне у одной семьи родилась двойня, и тут же профсоюзный комитет выделил им трехкомнатную квартиру. Все были обеспечены телефонами – на тысячу номеров прямо на территории завода была построена телефонная станция. Горячая вода в каждой квартире, холодная – из скважины. Рядом лес, грибы, ягоды. Спортивные сооружения, даже подъемник на горе. Детский сад, поликлиника, амбулатория, аптека, магазин. В начале 90-х началось строительство второй очереди очистных сооружений для более глубокой очистки сбрасываемых заводом и поселком вод.

Завод выпускал алмазные коронки – мы были единственными в стране. Но пришел развал, государственное финансирование геологоразведки прекратилось. Мы ровно месяц работали «на склад». Надо было спасать производство, так и появилась идея выпускать промышленные погружные насосы.

В Кишинёве закупили необходимую документацию в институте. Министерство геологии нас поддержало, выделило деньги на приобретение уникального дорогостоящего дополнительного оборудования.

И уже через 9 месяцев, ко всеобщему удивлению, завод под новым названием «Геогидротехника» под руководством генерального директора Г.И. Лебедева начал выпускать двигатели для промышленных насосов.

– Начали с 4,5 КВт, а закончили мощнейшими двигателями в 45 КВт. Прошу отметить: нам удалось сделать такой прорыв только благодаря общим усилиям высокопрофессиональных специалистов завода, каждый из которых внёс свой вклад в развитие нового производства. Потом мы начали выпускать и уникальные бытовые насосы, причём продукция на складе не лежала – уходила вся. Но сами мы продажей не занимались.

До 1998 года мы ни разу не задержали зарплату работникам завода. Был только один случай, когда по какой-то причине это произошло, и тогда я пошел по цехам извиняться. Зарплата была хоть и невысокая, но стабильная.

О том, что произошло с любимым заводом, Г.И. Лебедев не может вспоминать без горечи. В период массовой приватизации «Геогидротехнику» с площадью 27 000 квадратных метров, с телефонной станцией, с котельной, огороженной высоким забором, продали по цене… трёх квартир.

– Для меня в жизни было два разрушительных момента, – признаётся Геннадий Иванович. – «Спутник» и «Геогидротехника».

В районе, как и во всей стране, тоже многое изменилось. К власти пришел новый руководитель со своей командой. Геннадию Ивановичу с его колоссальным опытом работы в районе места не нашлось, поэтому последующие 17 лет он работал главным инженером на Невском метизном заводе в Санкт-Петербурге. На пенсию вышел только три года назад, когда завод был продан и перепрофилирован. И это ещё одна рана на сердце Геннадия Ивановича.

Если бы предприятие не закрылось, то он бы работал, наверное, до сих пор. Жизнь на пенсии, конечно, не для такого энергичного человека, который так и не исчерпал свой потенциал. О таких людях говорят: есть ещё порох в пороховницах. В заключение остаётся добавить, что Геннадий Иванович Лебедев избирался депутатом Морозовского поселкового совета, Всеволожского городского совета, Ленинградского областного совета народных депутатов. Награждён орденом «Знак Почета». Есть у него ещё одна редкая награда, обладателей которой в Ленинградской области можно по пальцам пересчитать. Знак «Отличник гражданской обороны СССР» Геннадий Иванович получил за блестящую организацию и проведение учений по ГО во Всеволожском районе. На эти учения в поселок им. Морозова приезжала даже кубинская делегация, а награду Лебедеву вручили в Мариинском дворце. Эти интересные воспоминания – ещё одна глава в большой биографии почетного гражданина Всеволожского района Г.И. Лебедева.

Нина УСТИЧЕВА