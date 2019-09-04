В Мультицентре социальной и трудовой интеграции отметили День знаний

Сегодня, 4 сентября, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

Поздравить ребят с новым учебным годом приехали высокие гости, представители ведущих предприятий, руководители общественных организаций. Все они отмечали, что реализуемый в Ленинградской области инновационный проект по обучению и трудоустройству людей с ОВЗ может быть апробирован по всей России.

Организаторы праздника решили отметить новый учебный год, а заодно четырёхлетие основание новой традицией: ребята дали торжественную клятву воспитанников Мультицентра.

– Это уникальное учреждение – единственное в России, которое добилось внушительных результатов в сфере интеграции особых ребят, – отметила главный федеральный инспектор по Ленинградской области Татьяна Лукаушкина. – За четыре года новую профессию обрели более 600 выпускников, из них трудоустроилось более 30 процентов. Сегодня замечательная творческая команда настоящих профессионалов во главе с руководителем помогает учащимся самореализоваться и найти свое место в жизни.

По словам руководителя Мультицентра Ирины Дрозденко, основанное четыре года назад учреждение стало центром профессионального обучения и своеобразным проводником в будущее.

Поздравил с Днем знаний воспитанников учреждения и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который вручил сертификат на благоустройство.

Мероприятие сопровождалось выступлениями Государственного симфонического оркестра Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА