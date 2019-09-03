В Энколово с размахом прошел межнациональный фестиваль

Представители нескольких десятков национальностей собрались на праздник «Энколово собирает друзей».

С раннего утра на большой поляне развернулось широкое гулянье. Уже на подходе чувствовалось гастрономическое изобилие. Цыгане угощали традиционным пирогом и пахнущим дымом чаем, узбеки – мантами и пловом, татары – чак-чаком. Ярмарка изобиловала национальными товарами на любой вкус и кошелек.

– Нынешнее лето было насыщено большим количеством межнациональных праздников. За три месяца мы провели пятьдесят мероприятий. Это – марийский праздник Пеледыш Пайрем, татаро-башкирский Сабантуй, еврейская Ханука и десятки других. Эти этнические торжества давно вышли за рамки национальных праздников. Их отмечает вся область. Особое место на карте межнациональных площадок занимает многонациональный и густонаселенный Всеволожский район. В этом году он принимал одно из значимых мероприятий межрегионального значения – этнофестиваль «Россия – созвучие культур», который прошел с участием официальных лиц, – отметил директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.

После приветствия участники переместились на большую поляну, где прошел «Малый кросс наций». Представители разных национальностей пробежали с факелом, а потом встали в круг и начали передавать друг другу очаг мира и дружбы.

Общий хоровод, игры и состязания под наигрыш гармонистов внесли еще большее оживление в ряды участников праздника. Гости активно рассматривали экспонаты на торговых лотках и участвовали в мастер-классах.

Организатором праздника выступил Дом дружбы Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН

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