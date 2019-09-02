«Песчанка» спортивная: аргументы «за!»

На этом месте, находящемся практически в центре Всеволожска, всегда в думах и чаяниях горожан виделись или стадион, или что-то ему соответствующее. Впрочем, оно и в градостроительном плане значится как спортивно-рекреационная зона. Но лет за тридцать мечты всеволожцев так и не осуществились. Огромный пустырь, ограниченный улицами Садовой, Нагорной и Дорогой жизни, так и остался невостребованной территорией.

По сведениям редакции, этот участок передавался в аренду серьезному местному предпринимателю сроком на 10 лет, где он планировал построить бассейн. То ли у него бизнес не пошёл, то ли по другим причинам, ничего здесь не появилось, аренду продлевать не стали, а «Песчанку», слава Богу, никому не продали, земля осталась муниципальной.

И вот лёд тронулся! Появилась надежда, что этот самый лёд достигнет своего поля – ледовой арены современного Дворца спорта на «Песчанке». Об этом уже заявлено и в районной администрации, идея поддержана губернатором Ленобласти, которая готова финансировать объект. На место выезжали специалисты, все рассчитали, уже появились на плане очертания объекта.

И тем не менее пошла от некоторых активистов города волна протеста: «Не губите природу! Подумайте про экологию. Сохраните место для отдыха, где жарят шашлыки. А где мы будем гулять с собаками? Лучше бы эти средства направить на снижение тарифов ЖКХ».

И далее – обещание устроить митинги протеста и т.п. Подобные письма приходили и на сайт нашей газеты, гонят «волну» в Интернете противники ледовой арены. Не нравится будущее соседство жителям близлежащих домов. Кто-то выставляет себя борцом за справедливость накануне предстоящих выборов, чтобы набрать очки в виде голосов избирателей. Дошли претензии несогласных и до Общественной палаты Всеволожского района. В палате решили отреагировать и выработать свою позицию.

На той неделе сначала её представители собрались на совещании у заместителя главы районной администрации по строительству и ЖКХ А.В. Кондрашина. В нём участвовал также заместитель главы по общим вопросам С.М. Поляков.

Председатель Общественной палаты В.М. Рожнов, её члены – заслуженный строитель России В.А. Тюленев, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле Л.А. Алексеева, почётный гражданин г. Всеволожска Р.Н. Субботина, а также входящие в палату представители СМИ и другие, – все они жители города, авторитетные люди, у которых и в мыслях нет ему навредить.

Архитектор Р.С. Иванов представил план участка, проект Ледового дворца. А.В. Кондрашин рассказал о том, что предполагается ещё сделать на этой территории. Затем на автобусе мы отправились на место.

Это довольно большой массив – 13 гектаров площади. Вид его непрезентабельный. Заросшее травой и мелким кустарником поле, крутые подъёмы на Румболовскую гору, где зимой дети катаются на «ватрушках», рискуя себе что-нибудь сломать. Слева обрыв, внизу заросший прудик. Протоптанные тропинки на гору. Деревьев мало. Старые, большие, не пострадают, их удачно можно вписать в ландшафт. Вдали направо к Дороге жизни небольшая «стайка» молодых берёзок с руку толщиной. Это единственные деревья, которые, возможно, придется убрать – именно здесь, в углу «Песчанки», и планируется возвести сам дворец. Займет он всего 3 гектара от всей территории. А еще 9 гектаров останется.

Здесь будет где развернуться и строителям спортивных сооружений, и ландшафтным дизайнерам, и создателям мини-скульптур, даже кинологам – если собачек жалко. Я например, представила небольшую канатную дорогу над прудом, веревочный комплекс. Кто же будет возражать против хоккея или фигурного катания на профессиональной арене рядом с домом, от занятий легкой атлетикой, от зимних забав на свежем воздухе, от прогулок с детьми в любое время года по освещённым дорожкам, от уединенных благоустроенных уголков природы? Да, придется нарушить покой нескольких десятков человек, живущих сегодня в уединении возле дикой поляны, но тысячами горожан «Песчанка» будет востребована с радостью для спорта и отдыха.

В будущем году город Всеволожск будет принимать гостей из всей Ленинградской области, в день её рождения он станет столицей нашего региона. Нынче в Бокситогорске отремонтировали, воссоздали на окраине города старый заводской стадион. Он вместил три с половиной тысячи человек. Нет у нас во Всеволожске места для такого размаха. Именно «Песчанка» может стать тем самым гостевым местом для приёма делегаций. Об этом уже думают организаторы будущих торжеств. А Ледовый дворец начнут строить уже после областного праздника.

Заканчивая репортаж с Песочной поляны, хочу вспомнить аналогичную ситуацию пятнадцатилетней давности. Писали к нам в редакцию письма возмущенные жители, когда на Мельничном Ручье собирались в лесном массиве строить Теннисную академию: «Мы здесь чернику собираем. Здесь ежики живут, птички поют…» Теннис теперь в городе есть, и какой! Академия признается уже как Международная. И никому она не мешает, природа жива вместе с птицами и ежами.

А мнение членов Общественной палаты, познакомившихся с проектом и идеями вокруг него, однозначно: физкультурно-оздоровительный комплекс нужен, место для него выбрано самое оптимальное, проекту – наша поддержка.

Когда мы собрались уезжать с «Песчанки», туда подъехала легковая машина, из которой мужчина достал мангал…

Вера ТУМАНОВА, гл. редактор, член Общественной палаты Всеволожского района