Золото и серебро «Агроруси»

Август традиционно собирает на Международную ярмарку «Агрорусь» все самое лучшее, отборное и красивое, чем славна наша земля. Это не только самая большая агропромышленная ярмарка фермерской продукции всего Северо-Запада, но еще и смотр научных достижений, конкурс народных талантов и просто праздник души как для гостей, так и для ее участников.

Нынче «Агрорусь» работала в новом для всех формате. В июле в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» прошло официальное открытие 28-­й по счету выставки, которая продлилась очень недолго: с 10 по 12 июля.

Ещё одна особенность нынешнего выставочного сезона заключается в том, что параллельно с официальным открытием «Агроруси» в Ленинградской области проходил Всероссийский день поля. И в эти дни 47­-й регион принимал гостей буквально со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Эти два, очень значимых в масштабах страны мероприятия приветствовали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и правительство Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.

Официальное открытие 28-­го выставочного сезона состоялось в июле, а в последний месяц лета больше недели – с 17 по 25 августа – немалую территорию выставочного комплекса «Экспофорум» вновь заняли отечественные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции. И это была уж ярмарка так ярмарка! Более ста крупных, средних и мелких хозяйств представили натуральные, экологически чистые продукты: мёд и рыбу, грибы и ягоды, фрукты, овощи и травы, мясную и молочную продукцию, товары для сада, саженцы и растения.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области запасались дарами земли нашей. С удовольствием посещали «Вкусный двор», где можно было отведать шашлыка и пирогов, с интересом – «Садовый двор» и «Знатный двор», отдавали должное «Продуктовому двору» и концертному сопровождению ярмарки. А нынче в ярмарке принимали участие фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли и звезды эстрады: народная артистка России Екатерина Шаврина и заслуженная артистка России Марина Капуро. Наши корреспонденты тоже отдали должное самым разным талантам, представившим на ярмарку всё, чем богаты.

«Цветы и мёд – круглый год!»

Да, любителям сладкого было из чего выбирать! И хотя взгляд останавливался на традиционно разнообразной продукции вологодских кондитеров (слюнки текли от одного вида мармелада, пастилы и зефира, приготовленных на натуральных соках), мы спешили на так называемый «Медовый двор». Несмотря на опасения и грозные прогнозы специалистов о массовой гибели пчел, медовые ряды были и направо, и налево, и столитровые фляги с гречишным, липовым и цветочным строго по курсу вели нас к самым лучшим медам России.

«Самый лучший мёд России» читаем на плакате, представляющем личную пасеку А.А. Суслова.

– Был такой секретарь ЦК КПСС, Михаил Суслов, за идеологию отвечал, – шутливо говорю интеллигентного вида мужчине в очках и в белоснежном халате, – не знаете, не родственник он этому пасечнику А.А. Суслову?

И мужчина в тон мне отвечает: товарищ Суслов любил, говорят, в резиновых калошах ходить. Я тоже. В этом смысле мы, наверное, родственники. А зовут меня Александр Александрович, и я с 12 лет работаю с пчелами. Как надел мне отец в 12 лет белый халат и дал дымарь в руки, так я и был приставлен к пчеле, о чем ни минуты не пожалел. Вы же читали и слышали, небось, – пока жива пчела, пока она делает свое дело, пока пчелиная семья вырабатывает мёд, до тех пор и живет наша планета. Так что пчеловоды в какой-то мере хранители мира.

Поговорили мы с Александром Александровичем о необыкновенных целебных свойствах мёда и пчелопродуктов: прополиса, пыльцы и т.д. Заодно выяснилось, что не рекламный это трюк, а официальное звание и Диплом, полученный еще на ярмарке «Российский фермер» и подтвержденный в нынешние годы, что мёд, производимый его пчелами (кстати, живет Суслов в Липецкой области России), и в самом деле лучший мёд России. Мерило: количество диастазы в мёде, то есть количество полезных ферментов, добавленных самой пчелой в мед при переработке. У Суслова в его мёде 48,8% диастазы. Это очень много! Потому что есть и 15, и 20, а пчелка Суслова отдает себя всю своей сладкой работе.

Еще у Сан Саныча свой фирменный стиль – не только он и его жена Елена Ивановна, с которой мы, естественно, тоже познакомились, щеголяют в фирменных халатах белее снега. Есть и свечи восковые в виде зайчиков и других зверушек, просто витые церковные. А еще соты в фирменных упаковках: с указанием даты и родины производства, а внутри упаковки еще и берестяной туесок. Выглядит убедительно и стена Дипломов и грамот самых различных выставок и ярмарок России.

В портфолио другой «отличницы» медовой нивы: Натальи Козачек, представляющей кочевую пасеку из Карелии, тоже масса наград. Золотые и серебряные медали той же «Агроруси», Дипломы выставки-ярмарки «Хлебосолье» и «Цветы и мёд – круглый год».

– Пасека – дело мужское, – убежденно говорит Наталья, – хотя я тоже немало умею и немало знаю про пчелу. Да, неважно обстоят дела нынче у пчеловодов нашего юга, действительно, много пчел погибает по той простой причине, что, не предупредив о предстоящей обработке пчеловодов, проводят обработку полей гербицидами. А мы кочуем со своей пасекой в местах, где растут дикие цветы и травы. У нас пока, слава Богу, ничего не опыляют. Поэтому в нашем меню – северные меда. Брусничный, донниковый, мелиссовый, кипрейный. И вот что я вам еще скажу: все пчеловоды – фанатики своего дела, кто с детства к пчелам приставлен, тот не расстанется с ними никогда, а если познакомился с этим удивительным царством в сознательном возрасте – вдвойне любишь это хоть и сладкое, но на самом деле нелегкое дело.

Желаем Наталье и ее мужу хороших продаж и большого мёда, и в ее лице – всем пчеловодам России, и спешим дальше. К сырам России.

«Сыр надо чувствовать!»

– говорит посетителям продавец очень примечательного облика: окладистая борода, монашеская ряса. Знакомимся: инок Кирилл. Он представляет сыроварню Александро-Невской лавры. Сыроварня еще молода, существует менее двух лет, но сыры – вполне зрелые и выдержанные. Недаром в этом году один из сыров, произведенных в знаменитых подвалах Александро-Невской лавры, получил Диплом и серебряную медаль выставки «Агрорусь». А ещё в результате голосования продукция сыроварни получила приз зрительских симпатий. Лучший сыр – призер, соответственно, называется «Монастырский», но в арсенале сыроварни – уже более двух десятков сортов. В том числе выполненных в лучших традициях итальянских, швейцарских, французских и немецких сыроделов. И уже есть эксклюзивные, разработанные по собственным рецептурам. «Монастырский» из их числа. Разговаривать с иноком Кириллом – одно удовольствие. Пока самый главный человек в этом деле – сыровар Константин Царев – обслуживает покупателей, инок Кирилл на ходу проводит интереснейшую экскурсию в мир сыров и сыроделов.

– Сыр надо чувствовать! – говорит инок Кирилл, по ходу дела предлагая покупателям на пробу монастырскую продукцию. – Вот итальянские сыры с нашим, российским оттенком: рикотта, моцарелла, проволоне, крещенца, а вот совершенно наши, собственной рецептуры, – сыр трапезный, сыр особый, вот колби, который варится с двумя раскислениями, с высокой температурой второго нагрева. А учили нас делать сыры наши российские лучшие технологи, потом итальянец с острова Сицилия. Теперь ждем к себе датчанина и голландца. Вообще, варить сыр – это такое удивительное занятие! В нем столько таких секретов и секретиков! Хороший сыр – гордость не только отдельного мастера, но и настоящее богатство страны. Например, в той же Италии есть такой банк, который содержит специальные хранилища для сыра. Банк дает кредиты фермерам и берет сыр пармезан в качестве залога. Если фермер отдает долг банку, ему возвращают сыр, если не отдает, банк продает пармезан для погашения долга. Представляете?! Сейчас, если я не ошибусь, сыров в этом банке лежит почти на двести миллионов евро.

Достояние республики

И вот о чем я подумала, остановившись у прилавка «Кузьмоловский хлеб»: если бы был банк (допустим такую фантазию!) для хранения уникальных сортов хлеба, то «Кузьмоловский хлеб» занял бы в этом банке свое место. Это не байка, это чистая правда: Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром России, на традиционной ярмарке «Золотая осень» пробовал разные сорта хлеба российских хлебопеков. Ему многое понравилось, но буквально «сразил» премьер-министра хлеб из поселка Кузьмоловский Всеволожского района, выпеченный по оригинальной рецептуре. Это был хлеб с салом, «придуманный» нашими земляками. А творожное печенье, произведенное там же, пользуется неизменной популярностью у членов правительства Ленинградской области. Так что поставки кузьмоловского хлеба в Смольный – дело привычное.

– Но ярмарка – это всегда проверка. Это экзамен перед потребителем, – говорит мне Михаил Могилевчик, недавно возглавивший отдел продаж в компании «Кузьмоловский хлеб». – И мы постоянно стараемся чем-то удивить наших покупателей. В нынешнем году это маффины, которые органично влились в наше семейство необычных хлебопродуктов. Маффины морковные, маффины «Вельвет» с начинкой.

А я вспоминаю мое знакомство с этим славным коллективом и с ее бессменным директором – Людмилой Веденеевой, которая много лет назад была приглашена на производство в качестве кризисного менеджера. Человек она с фантазией, с идеями, но самое главное – её организаторский талант, позволивший «Кузьмоловскому хлебу» выйти в число лучших производителей не только нашего, Всеволожского района, но и (не побоюсь сказать) – российских хлебопеков. Они умеют держать марку. И на счету компании – не один десяток Дипломов, золотых и серебряных медалей «Российского фермера», а затем «Агроруси» и прочих престижных всероссийских выставок.

– Но подлинное наше богатство – это люди, – говорит Михаил Могилевчик, знакомя меня с продавцами. – Это Светлана Гурбо и Елена Бикмухаметова. Светлана вообще-то менеджер, но на ярмарке «Агрорусь» она встала за прилавок, чтобы представлять лучшим образом нашу продукцию.

Невозможно не согласиться с Михаилом. Вот, например, познакомилась я с братом и сестрой из деревни Щеглово – Андреем Емельяновым и Натальей Петровой. Десять лет они принимают участие в выставке-ярмарке, привозя все лучшее, что удается им выращивать на своих не очень-то «больших сотках». А удается немало. Самое главное, благодаря таким людям, как Наталья и Андрей, удалось сохранить старинные, проверенные сорта клубники и садовой земляники: «Фестивальная», «Царица», «Императрица», «Дивная». Сейчас у брата с сестрой рядовое ИП, но планируют они в ближайшее время расширяться, перейти на новую форму фермерского хозяйства – ЛФХ, и это будет уже другая история и новая жизнь той же «Фестивальной» и «Дивной». Удачи вам и всем, кто знает, ради чего живет он на этой земле.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото автора