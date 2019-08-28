Учителя Всеволожского района готовятся к новому учебному году

27 августа районный педагогический совет собрал школьных учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования в городе Кудрово, в суперсовременной школе-технопарке, где всё напоминает о том, что мы живем в XXI веке. Пленарное заседание и работа секций проходили в рамках темы «Национальный проект «Образование: стратегия будущего».

К участникам встречи с теплыми приветствиями и пожеланиями обратились руководители районной власти Ольга Ковальчук и Андрей Низовский, а также Наталья Комарова, консультант планово-экономического отдела областного комитета общего и профессионального образования. Доброе напутствие произнесла Ирина Федоренко, руководитель районного комитета по образованию. Слово для приветствия было предоставлено даже любимцу Центра образования «Кудрово» – роботу.

О том, как развивается в нашем образовании робототехника, рассказал замечательный фильм «Техносфера в современной школе».

На Августовском педсовете были награждены участники и победители фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». 170 педагогов Всеволожского района отметили грамотами и наградами.

В новом учебном году районное педагогическое сообщество приняло в свои ряды 75 молодых коллег – им под аплодисменты всего зала вручили цветы.

Был, конечно, и творческий подарок – перед участниками педсовета выступили лауреаты муниципального детского конкурса «Звёздная мозаика».

Подробности события – в следующем номере газеты.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА