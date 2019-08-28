Всеволожские футболисты продолжают лидировать

24 августа во Всеволожском районе на стадионе «Романовка – арена» прошёл матч по футболу среди команд «ВМР ЛО» (Всеволожский район) и «Кировец» (город Тихвин). В упорной борьбе команда из Всеволожского района выиграла со счётом 4:3.

После окончания 13-го тура чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд результаты выглядят следующим образом: первое место с большим отрывом занимает команда «ВМР ЛО» (Всеволожский район), на втором месте «Электрон» (Великий Новгород) и на третьем команда из Выборга «Фаворит».

В рамках следующего, 14-го тура чемпионата Ленинградской области наши футболисты поедут в субботу, 31 августа, в город Кингисепп. Там состоится матч с принимающей командой «Юность».

Соб. инф.