Открытия у древних стен

15 августа в России отмечался День археолога. Это был особый день, потому что год юбилейный. Отмечается 100 лет Российской академической археологии. И в связи с этим речь пойдёт о состоянии археологических раскопок в Ленинградской области.

Председатель комитета по культуре Ленинградской области Е.В. Чайковский сообщил: «В Ленинградской области 188 бывших дворянских усадеб. Они не обследованы. Кроме того, у нас 5 крепостей, в которых ранее не проводились археологические раскопки. (На самом деле на нашей территории – 6 крепостей, но крепость Орешек считается городским музеем). А есть ещё утраченные крепости, например крепость Ям в Кингисеппе. Что зарыто на этом месте? Есть ещё места сражений по берегам рек. В общем, ещё на 200 лет археологам будет работа».

В этом году в области работали две археологические экспедиции. Наш корреспондент во время пресс-­туров посетила обе этих экспедиции.

Одна из них проходила в бывшей усадьбе Демидовых, которая находится вблизи посёлка Тайцы Гатчинского района. Это усадьба второй половины XVIII века, её расцвет пришёлся на времена Пушкина, императоров Александра I и Николая I. Усадебный дом был построен для Демидовых в стиле русского классицизма знаменитым архитектором И.Е. Старовым. В 1870-­м эта усадьба была забрана государством за долги. В это же время была проведена инвентаризация, для чего составлены планы усадьбы. После этого в Тайцах надолго поселился санаторий.

Некоторые дома были перестроены, другие – разрушились, деревянные здания разобраны на дрова. На схемах 1870–1873 годов года было 43 объекта, половина из них в настоящее время отсутствует. Когда правительство Ленинградской области поставило вопрос о реставрации усадьбы, понадобилось установить первоначальное место нахождения этих объектов. Поэтому в 2019 году в Тайцы были приглашены археологи. Вместе с ними работали волонтёры. Это были ученики из местной школы, которые прошли жёсткий конкурс, чтобы попасть летом на раскопки. Всего в археологической экспедиции в Тайцах работало 25 человек.

И открытия не замедлили появиться. Одно из самых главных – обнаружен фундамент Храма Солнца. На карте 1870–1873 годов он указан, но карта составлена так, что установить точно его нахождение на местности было невозможно. И он считался полностью утраченным. Но археологи в 2019 году нашли это место, и даже очистили фундамент.

Храм Солнца был построен в виде ротонды на абсолютно круглом фундаменте. Он рассчитан так, чтобы в любое время дня из него можно было увидеть солнечный диск. От Храма Солнца в разные стороны парка расходилось 12 лучей – 12 расчищенных дорожек. В основу Храма положены масонские символы. Масонство было очень модным в начале XIX века. Но есть свидетельства современников, что для масонских церемоний этот храм не использовался. Он служил для хозяев усадьбы просто местом отдыха. Кроме храма, в этом году удалось локализовать целые комплексы построек, в том числе купальню. Хозяева усадьбы были богатыми и могли себе позволить мощёный искусственный водоём, где они принимали водные процедуры. К этому водоёму был проложен водопровод, и была найдена часть трубы, присыпанная почвой. Был также локализован берёзовый домик в северной части усадьбы. И даже найден винный погреб, который не указан ни на одной схеме.

Уже второй год в усадьбе проводится научная реставрация. Усадебный дом будет восстановлен в максимально приближенном к первоначальному виде. Если не будут внесены изменения в проект, то восстановление здания планируется закончить в 2020 году. И тогда в Тайцы толпами пойдут туристы. Сейчас идёт обсуждение – в каком виде подготовить к показу Храм Солнца? Восстановить его в историческом, первоначальном, виде не представляется возможным. Фундамент либо покроют металлической ажурной сеткой, либо сделают над ним светящийся купол­-инсталляцию. Но в любом случае парк в Тайцах планируется обиходить. При этом будут сохранены наиболее ценные старые деревья. Уже в этом году запланировано повесить часы на прекрасные готические ворота в парке, а в последующие годы – восстановить ажурную оградку. А на большой поляне за горбатым мостиком правительство области планирует проводить мероприятия, подобные Ночи музыки, которые сейчас проходят в Гатчинском парке.

О другом открытии журналистам рассказали во время пресс-­тура в рыцарскую крепость Копорье. Он проходил 16 августа. В этот же день состоялась торжественная церемония закрытия археологического лагеря в Ленинградской области. Археологическая экспедиция в крепости Копорье проходит второй год, и приняла международный характер. В этом году в ней приняли участие волонтёры из Германии, Франции, Украины и России. Они работали в две смены: в первой смене – 12 человек, во второй – 19 человек. Исследовали участок вдоль юго-­восточного прясла крепостной стены. А так как крепость Копорье первоначально была построена шведскими рыцарями и потом переходила из рук в руки, то археологи прошли один слой за другим и дошли до слоя, который сформировался при Новгородской республике, а это XIV–XV века.

Научный сотрудник ИИМК РАН Алексей Липатов сообщил журналистам: «Артефакты, найденные при раскопках, в целом подтверждают периодизацию крепости, принятую в официальной науке. Они не выбиваются из признанной хронологии». Это значит, что классическая наука точно установила, когда крепостью овладели шведы, а когда – армия Петра Первого. Пожалуй, самой интересной находкой стала вислая свинцовая печать, найденная в слое, который датируется новгородским временем. Подобных находок на территории Копорской крепости раньше не было. Что изображено на печати и какая на ней надпись, пока разобрать не удалось. Это станет ясно после реставрации печати. Кроме того, были найдены предметы, связанные с военным бытом и с жизнью в крепости, – это свинцовые пули, тигли для литья, обломок шпаги, шпоры, стремена, фрагмент удил, английская монета Эдварда XIII, фрагменты посуды, пинцет, замок, фибула и даже зубильце для изготовления серебряных чешуек. В прошлом веке, когда в крепости работала экспедиция О.В. Овсянникова и А.Н. Кирпичникова, здесь был найден целый клад таких серебряных чешуек.

В 2020 году начнётся реставрация Копорской крепости. К сожалению, крепость не будет восстановлена полностью – такой, какой была в момент своего расцвета. Запланирована только консервация и укрепление стен, расчистка и благоустройство крепостного двора. Но уже сейчас крепость в Копорье является одним из самых посещаемых туристических объектов в Ленинградской области. В прошлом году её посетило около 40 000 человек.

Хочется надеяться, что когда­-нибудь будет запланировано также археологическое обследование усадеб Всеволожского района. Думается, что много интересных открытий ждёт учёных при обследовании усадьбы Всеволожских на Румболовской горе, где до сих пор находится таинственный подземный ход. Хотелось бы ознакомиться с результатами обследования бывшей усадьбы Потёмкина в Островках, усадьбы Чоглокова в Колтушах и многих других, какими был богат наш район. На следующий год Всеволожск станет столицей Ленинградской области, и, может быть, вопрос о таких обследованиях начнёт решаться.

Людмила ОДНОБОКОВА

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