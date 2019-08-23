Во Всеволожске подведут итоги конкурса «Ветеранское подворье»

27 августа в 12.00 в АМУ «Культурно-­досуговый центр «Южный» состоится церемония чествования победителей и участников Всеволожского районного этапа смотра-­конкурса социальных проектов «Ветеранское подворье – 2019».

С поздравлениями выступят представители муниципального образования и администрации Всеволожского муниципального района. В праздничном концерте примут участие детские и взрослые самодеятельные коллективы учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей Всеволожского района.

Приглашаем всех желающих на праздник по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

Вход свободный.

Художественно-­творческий отдел АМУ «КДЦ «Южный»

Фото Антона ЛЯПИНА из архива