Во Всеволожске подведут итоги конкурса «Ветеранское подворье»
27 августа в 12.00 в АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» состоится церемония чествования победителей и участников Всеволожского районного этапа смотра-конкурса социальных проектов «Ветеранское подворье – 2019».
С поздравлениями выступят представители муниципального образования и администрации Всеволожского муниципального района. В праздничном концерте примут участие детские и взрослые самодеятельные коллективы учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей Всеволожского района.
Приглашаем всех желающих на праздник по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.
Вход свободный.
Художественно-творческий отдел АМУ «КДЦ «Южный»
Фото Антона ЛЯПИНА из архива