Директор филиала ЛОЭСК объяснил причины перебоев с электричеством в Буграх

В социальных сетях идет активное обсуждение перебоев с подачей электроэнергии в поселке Бугры – отключения происходили в многоквартирных домах на Шоссейной, Нижней, Зеленой улицах. Эти дома подключены к электрическим сетям АО «ЛОЭСК». С разъяснениями относительно причин перебоев выступил директор Пригородного филиала Ленинградской областной электросетевой компании Олег Беляев.

По словам энергетика, причиной недавних отключений случаях стало повреждение кабельной линии сторонними организациями во время земляных работ, которые не были согласованы с ЛОЭСК.

– Последние из них произошли 2 и 5 августа: без света остались в первом случае 600 человек, а во втором – около 1000. К сожалению, такое происходит нередко: проведение работ не согласовывают, используя экскаваторы там, где проложены наши кабельные линии. Естественно, кабели повреждаются, и люди на неопределенное время остаются без электричества. На место тут же выезжают наши оперативно-выездные бригады. Там, где есть техническая возможность, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения. В тех местах, где такой возможности нет, жителям приходится ждать, пока ремонтные бригады ЛОЭСК восстановят кабельные линии, – пояснил Олег Беляев.

Некоторые отключения происходят и по причине плановых работ. Так, в июне и июле шел ремонт кабельной линии, было проложено 110 метров современного кабеля для повышения надежности электроснабжения зимой в период пиковых нагрузок. Но о таких работах энергетики предупреждают местные администрации, управляющие компании и самих жителей заранее.