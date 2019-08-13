На маршруты Всеволожского района выпускают новые автобусы

Добраться от станций Петербургского метрополитена до поселений во Всеволожском и Ломоносовском районах и обратно теперь можно на новых автобусах.

ООО «АТП Барс-2» приобрело десять низкопольных МАЗов, шесть из них средней вместимости – до 72 человек и четыре больших – вместимостью свыше 100 пассажиров.

Автобусы оборудованы системами безопасности, подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями, а также электронными табло с голосовым оповещением об остановочных пунктах.