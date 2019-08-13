Во Всеволожске отметят День Государственного флага

22 августа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации на Юбилейной площади города Всеволожска в 12.00 пройдет парад молодых патриотов, а в 13.00 состоится праздничный концерт.

В программе праздника – пронос флага России по центральным улицам Всеволожска, принятие присяги юнармейцев Ленинградской области, выступление духового оркестра и петербургских артистов, реконструкция военно-полевого лагеря. Для гостей мероприятия будут работать полевая кухня и аттракционы.

Фото Антона КРУПНОВА из архива