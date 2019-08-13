Андрей Низовский осмотрел социальные объекты поселка имени Свердлова

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посвятил свой рабочий визит в поселок имени Свердлова решению вопросов ремонта и строительства объектов образования. В поселке полным ходом идет ремонт центра образования и готовятся площадки под новый корпус школы и детский сад.

Как сообщил Андрей Низовский, в старом здании школы особое внимание уделяется сетям и кровле. В ходе ремонта здание будет подключено к тепловым сетям – горячую воду больше не нужно будет греть бойлерами. Кроме того, идет перепланировка помещений, которая позволит школе принять больше детей. Впрочем, это решение называется полумерой – уже разработан градостроительный план земельного участка, на котором будет построен новый корпус на 600 мест. Сейчас ведется разработка технологического задания на проектирование.

Также глава администрации побывал на участке, где будет расположен новый детский сад на 220 мест. Сейчас на нем красуется гора грунта от котлована коттеджа, который строят в непосредственной близости от участка. Впрочем, время ее убрать еще есть – старый проект детского сада, разработанный в 2013 году, требует корректировки. Она будет произведена за счет средств районного бюджета.

Фото со страницы Андрея Низовского в социальной сети «ВКонтакте»