Создавать комфортное пространство для людей

Это праздник тех, кто строит. Однако есть строители, возводящие дома, в которых мы живем, а есть те, кто дополняет жилье необходимой инфраструктурой: социальными объектами и дорогами, детскими площадками и стадионами. Поэтому, сузив тему, за предпраздничным рабочим столом мы собрали специалистов районной администрации: заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Алексея Витальевича Кондрашина, руководителя Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Романа Сергеевича Панфилова и директора МКУ «Единая служба заказчика» Андрея Владимировича Григорьева.

– Алексей Витальевич, поделитесь в преддверии профессионального праздника радостью, которую могут разделить с вами все жители.

– В нашем деле главное – амбициозные планы, которые, воплощаясь в жизнь, качественно улучшают жизнь людей. Таких радостных событий будет много как во Всеволожске, так и во всем Всеволожском районе. Совсем скоро, в сентябре, в городе откроется уникальный спортивно-досуговый объект – велодорожка вдоль Дороги жизни. Это первая большая велодорожка, которая появится в городе. Там будут устроены отдельные трассы для велосипедистов и роллеров с асфальтовым покрытием и пешеходная дорожка для прогулок. Предусмотрено освещение, места отдыха, места для размещения торговых точек. Разумеется, местным предпринимателям будет предоставлена возможность торговать мороженым, безалкогольными напитками, сопутствующими товарами. Наверняка найдутся те, кто захочет организовать пункты проката велосипедов и роликовых коньков. Велопарковки тоже будут – открытые и защищенные от непогоды. Во-вторых, уникальность объекта в том, что он строится исключительно на средства муниципального бюджета – насколько мне известно, такое впервые.

– А что за радости ожидают жителей города в отдаленной перспективе?

– Не придется долго ждать начала строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном на 6 дорожек на 4-й линии. Кроме большого бассейна, там будет отдельная чаша для обучения плаванию малышей. Финансирование в областном бюджете уже предусмотрено, проект утвержден, так что скоро начнется стройка. Кроме этого, ведется проектирование Ледовой арены, которая может появиться на участке под Румболовской горой. Чтобы эта идея стала реальностью, нужно побороться за финансирование из областного бюджета. Но, должен сказать, что предварительное одобрение получено. Я знаю, что некоторые граждане, владеющие частными домами в непосредственной близости от «Песчанки», писали в соцсетях о том, что им там большой спортивный объект не нужен. Ещё раз повторю: если стройка начнётся, то на пустыре. Ни склоны Румболовской горы, ни большинство деревьев не пострадают. Более того, вся территория вокруг будет благоустроена, появятся как красивое пространство для прогулок и отдыха, так и удобные въезды и выезды для транспорта.

– Теперь давайте поговорим о дорогах. Роман Сергеевич, можно уже говорить, что дороги во Всеволожске в этом году полностью будут приведены в порядок?

– Большая часть – да. В прошлом году отремонтировано более восьми километров асфальтовых дорог, в этом – столько же. Если в прошлом году граждане особенно отметили перемены на Октябрьском проспекте, то в этом – ремонт Всеволожского проспекта. Перечисление всех адресов займет очень много времени, скажу, что основные улицы отремонтированы и в микрорайоне Южный, и в Бернгардовке, и на Мельничном Ручье. Жители частного сектора теперь жалуются, что по Торговому и Алексеевскому проспектам машины ездят слишком быстро. Было бы неправильно только рапортовать о победах. Наша головная боль – улица Крымская и часть улицы Московской в микрорайоне Южный. Спасибо одному добросовестному застройщику – свою часть Крымской он сделал. А вот его сосед – название компании на слуху благодаря обманутым дольщикам, – обязательств не выполнил. Земельный участок в частной собственности, поэтому строительство оставшейся части – вопрос в первую очередь юридический. Когда он решится, достроить вторую полосу – дело техники. По Московской улице перспектива понятна: уже существует новый проект, который будет реализован в несколько этапов. Начнем работать в будущем году, за три года освоим весь объем работ.

– В этом году на улице Невской появилось недостающее продолжение пешеходной дорожки, которую очень хвалят местные жители. Ее сделали в рамках программы «Комфортная городская среда»?

– Нет. Просто в рамках текущего благоустройства, учитывая пожелания местных депутатов. По программе «Комфортная городская среда» в этом году во Всеволожске мы делаем две дворовых территории и вторую часть пешеходной дорожки вдоль Школьного озера.

– В полномочиях района – система образования. Курирует стройку детских садов и школ «Единая служба заказчика». Так, Андрей Владимирович?

– Да, образование – это основное. Сейчас, в период летних каникул школьников, мы традиционно заняты контролем работ по реконструкции и ремонту школ к новому учебному году и детских садов. На эти цели выделено 380 миллионов рублей. Также районный бюджет участвует в софинансировании строительства школ и детских садов, а также в программах выкупа этих объектов у застройщика. Всего по району в этом году начнут работу 15 детских садов и три школы. Во Всеволожске почти готов к вводу в эксплуатацию детский сад на 220 мест на Торговом проспекте, на уровне правительства решается вопрос выкупа детского сада в Южном на 80 мест у компании «Гарантъ». Не стану скрывать – нас сильно подвел подрядчик, начавший стройку детского сада на ул. Победы. Контракт расторгнут. Стройка законсервирована. Но все равно, объект будет достроен, жаль, что с задержкой. Тут Алексей Витальевич говорил о качественных переменах, поэтому напомню о больших стройках прошлого года. Теперь во Всеволожске есть отдельное здание Школы олимпийского резерва на Приютинской, а в Школе искусств имени Глинки полностью отремонтирован и заново оснащен концертный зал, который теперь полностью отвечает требованиям наших талантливых ребят.

– Что со спортивными школьными объектами во Всеволожске?

– В прошлом году отремонтирован школьный стадион на территории МОУ «СОШ № 4» во Всеволожске. В этом сезоне будет произведен ремонт стадиона в МОУ «Лицей № 1».

– Алексей Витальевич, что бы вы пожелали своим коллегам в преддверии профессионального праздника?

– В первую очередь именно профессионализма. Работать качественно и ответственно – дешевле и дальновиднее, чем переделывать работу или рисковать репутацией. Во вторую – видеть перспективу. Сегодня уже мало просто строить дома по приемлемой для рынка цене. Нужно создавать современное и комфортное пространство для жизни людей. Современный строительный бизнес – это видение подлинных потребностей людей, выходящих далеко за пределы забора своей строительной площадки. Это в целом. Что же до пожеланий каждому работнику отрасли, то тут всё просто: здоровья, успехов, любви и взаимопонимания в семьях!

Беседовал Федор БОБРОВ

НА СНИМКЕ: Участники интервью на территории нового детского сада, расположенного во Всеволожске на Торговом проспекте, 144. Детский сад будет полностью готов к осени этого года.