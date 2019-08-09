Комиссия администрации Всеволожского района проинспектировала объекты благоустройства

Комиссия по выявлению нарушений правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки проверила 8 августа ход реализации во Всеволожске программы «Комфортная городская среда».

Члены комиссии под руководством заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексея Кондрашина побывали на нескольких объектах. На Вокзальной улице они проверили строительство спортивной площадки для альтернативных видов спорта, где уже выполнено устройство песчаного основания с формами под рампы скейт-парка. На Ленинградской улице в границах домов 14-16-18 комиссия проверила ход работ по строительству скейтодрома и двух площадок – для детей и для любителей спорта. Также проверяющие обратили внимание на строительство велодорожки от улицы Приютинской до улицы Героев и пешеходной дорожки от Почтовой улицы до Большого проспекта.

Работы на осмотренных объектах идут по графику, однако вопросы вызвало состояние отдельных участков улично-дорожной сети Всеволожска. Поручения по локальному ремонту даны МАУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания».

Фото пресс-службы администрации ВМР