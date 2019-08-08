Первый теплоход отправился из Петербурга в Невскую Дубровку

230 пассажиров теплохода «Дмитрий Фурманов» отправились сегодня, 8 августа, в первый речной круиз из Санкт-Петербурга на новый причал, построенный в Дубровке. Напомним, что стоянка была открыта в начале июля. Теперь, к нему смогут швартоваться теплоходы, вместимостью до 300 пассажиров.

– Круизный рынок Ленинградской области динамично развивается, – говорит генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. – Этому способствует строительство новых причалов. Согласно статистике, круизы из Петербурга и Ленинградской области пользуются популярностью и наравне с Москвой делят первенство в речных регионах. Новый причал «Невская Дубровка», как кирпичик на пути маршрута. Будет ли стоянка пользоваться популярностью, время покажет. Все зависит от туристических предпочтений.

– Чем больше причалов, тем лучше путешествие, – уверен капитан корабля Петр Липин, который уже 24 года ходит в море. – Сегодня самые популярные маршруты Ленинградской области – это путешествия на Валаам и круиз по Старой Ладоге. В прошлом году был построен причал в Шлиссельбурге, где мы часто швартуемся. Ладожское озеро относительно спокойное. Но были в моей практике случаи, когда штормило. Один раз пришлось 12 часов стоять в Онежском озере и ждать хорошей погоды.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА