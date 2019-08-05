Причал в Дубровке встретит первых гостей

Встреча пассажиров теплохода на новом причале в посёлке Дубровка состоится 8 августа. Пристань сможет принимать теплоходы вместимостью до 300 человек и легкие маломерные суда.

Первым зайдет на новую стоянку теплоход «Дмитрий Фурманов» (Круизная компания «Созвездие»). В небольшое путешествие туристы отправятся от причала речного вокзала в Санкт-Петербурге в 16 часов и вернутся в Северную столицу к 23 часам.

Ожидается пресс-подход руководства круизной компании «Созвездие», представителей комитета Ленинградской области по туризму, Информационно-туристского центра Ленинградской области. Можно будет узнать, как развивается круизный рынок России, – об актуальных тенденциях, планах и прогнозах на 2020 год, запуске новых туристических проектов.

Инвестиционный проект возведения причалов для туристских судов в Ленинградской области реализуется с 2017 года.