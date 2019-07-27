Мы выбрали море…

В воскресенье, 28 июля, страна отметит День Военно-­морского флота России – пожалуй, самый яркий летний праздник.

«Военный флот России и Советского Союза прошёл нелёгкий, но славный боевой путь, снискал любовь и уважение нашего народа. Российские, советские моряки стали символом мужества, стойкости и преданности нашей Родине. Несмотря на штормы и бури, флот более трех веков стоит на защите интересов России. Так было, так есть, так должно быть!» – в этом убежден наш сегодняшний собеседник, обладатель многих правительственных и общественных наград, член РОО «Защитники Отечества», капитан первого ранга в отставке Борис Григорьевич ГОНЧАРОВ, житель города Всеволожска. За его плечами – семь боевых служб и тысячи подводных миль.

Прежде чем приступить к рассказу о своей жизни и службе на Краснознаменном Северном флоте, Борис Григорьевич не мог не вспомнить о недавней трагедии, потрясшей всю страну, и в первую очередь моряков­подводников. Речь идет об аварии, произошедшей 1 июля на атомной глубоководной станции АС­31 в Баренцевом море, унесшей жизни 14 офицеров.

– Уже известно, что экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость распространения возникшего объемного пожара не оставила надежды на спасение личного состава.

Я не знал погибших гидронавтов, но хорошо знаком с родителями двоих из них – капитана первого ранга Дениса Опарина и капитана третьего ранга Виктора Кузьмина. С отцом Дениса, Героем РФ Александром Ивановичем Опариным, мы служили командирами подводных лодок в одном соединении. После академии он был направлен на освоение новой подводной техники, участвовал в спасательной экспедиции на месте гибели «Курска», выполнял и другие, не менее сложные задачи. Но самая большая заслуга его в том, что он воспитал прекрасного сына, который шел по славному пути отца. Теперь и Денису присвоено звание Героя Российской Федерации – посмертно…

Отец Виктора Кузьмина – также Герой России, вице­-адмирал Сергей Викторович Кузьмин, командир АПЛ «Б­414», был начальником Управления боевой подготовки Военно­-морского флота Российской Федерации. Его сын посмертно награжден орденом Мужества.

Все четырнадцать погибших гидронавтов – достойнейшие офицеры, для которых не было невыполнимых задач. Вот только жизни свои спасти не сумели… Вечная память нашим товарищам и глубочайшие соболезнования родным и близким.

– Да, служба на флоте – ежедневный подвиг, особенно для подводников. Почему вы решили избрать такой непростой жизненный путь?

– Я родился и вырос в Харьковской области, можно сказать, «в степях Украины», очень далеко от большой воды, но морями-­океанами грезил с раннего детства. Брат мечтал стать летчиком-испытателем – и стал им, а мои мечты были связаны только с морем. Фильмы, книги на морскую тематику меня завораживали. Помню, когда учился в четвертом классе, выписывал серьезный журнал «Морской сборник» – приносили его запечатанным в плотный пакет, и почтальон считал, что это важная корреспонденция для моего отца-­агронома.

После восьмого класса я поступил в Харьковский гидрометеорологический техникум, сделав первый шаг к осуществлению мечты. Срочную службу в армии проходил в ракетной части, а после демобилизации, в 1969 году, поступил в Ленинградское высшее военное училище им. М.В. Фрунзе на штурманский факультет.

Мне посчастливилось попасть в экспериментальный класс, большинство курсантов в котором были нахимовцами – ребята, со школьной скамьи приученные к воинской дисциплине, инициативные, целеустремленные, чрезвычайно способные к наукам. Наш класс был очень сильным – из него вышло 8 командиров кораблей, из них 7 командиров подводных лодок, один из которых – Герой России Всеволод Леонидович Хмыров. К слову, в нынешнем году исполняется 50 лет с того дня, как мы все вмести сели за парту самого прославленного учебного заведения. В сентябре по этому поводу готовятся торжества.

Здесь же следует отметить высочайший уровень преподавательского состава училища им. Фрунзе тех лет. Вспоминаются преподаватель мореходной астрономии, профессор Роман Андреевич Скубко; преподаватель навигации кораблевождения, доктор военных наук, профессор Николай Михайлович Груздев; начальник кафедры технических средств кораблевождения, доктор наук, профессор Лаврентьев Анатолий Васильевич – они не только давали знания, но и учили жизни.

Со словами благодарности вспоминаю настоящего отца­-командира нашей роты Геннадия Афанасьевича Домашних и заместителя начальника штурманского факультета капитана 1 ранга Юрия Ефимовича Александрова – он в настоящее время возглавляет региональную общественную организацию «Полярный конвой».

Ко времени окончания училища пришло отчетливое понимание того, что романтика моря мало связана со службой офицера­-подводника, но и я уже был далеко не мечтатель. Мы целенаправленно и осознанно стремились служить Родине, боролись за право направиться на самый плавающий, самый боевой Северный флот.

– Борис Григорьевич, а вы помните свой первый «рабочий день»?

– Ну еще бы! После окончания училища в 1974 году я был направлен для дальнейшего прохождения службы в поселок Гремиху, где базировалась флотилия атомных подводных лодок – именно с этим местом связаны самые яркие и запоминающиеся события моей жизни. Получил назначение командиром навигационной группы. И вот в самый первый день, как положено, – в парадной форме, прибыл с докладом к командиру соединения контр-­адмиралу Николаю Александровичу Шашкову. Узнав, что час назад я сошел с теплохода, он сказал: «Давай сюда, в кабинет, чемодан, кортик закроем в сейф – и поехали, через 30 минут отходит в море лодка К­21». Так начался мой первый день службы на подводных лодках. Там, на корабле, все ходили в костюмах РБ (радиационная безопасность), а мне комплекта не досталось, так что за неделю моя белоснежная рубашка превратилась в портянку.

Зато я в первый же день понял, что не ошибся в выборе профессии, и почувствовал себя на своем месте.

– Как в дальнейшем складывалась ваша служба?

– В 1976­м недолго ходил штурманом на подводной лодке, и в том же году, как раз во время отпуска, получил телеграмму примерно такого содержания: «Поздравляем с назначением помощником командира атомной подводной лодки, приказываем немедленно прибыть в часть». Собственно, с этого и началась настоящая серьезная работа.

Будучи помощником командира, сходил на боевую службу – «за угол», как у нас говорят. Побывал в Средиземном море, полюбовался в перископ на живописные берега и острова. Всего же за годы службы, кроме Средиземного, довелось «поплескаться» во многих морях Атлантического океана – от Белого до Черного моря, – а это, по грубым подсчетам, 14 морей и еще два моря в Северном Ледовитом океане.

После окончания Высших специальных офицерских курсов ВМФ – или, как их чаще называют, – офицерских классов, – был назначен старшим помощником командира К­5. Два года служил старпомом, и, придя с очередной боевой службы, узнал, что меня планируют назначить командиром АПЛ. С одной стороны – это повышение, с другой – с учебой в Академии я «пролетаю», опаздываю по возрасту. Ну, в общем, руководство проявило понимание, и в 1983 году я поступил в ВМА им. Кузнецова, которую успешно окончил в 1985-­м, досрочно получив звание капитана второго ранга.

Приказом командования я был назначен командиром атомной подлодки К­11. Экипаж около 120 человек, сложная и ответственная работа, несение боевого дежурства, учения – и так до декабря 1991 года. По праву на флоте считают, что это самая главная должность в жизни военного моряка.

Затем, с 1992 по 1998­й, служил в должности начальника штаба соединения атомных подводных лодок. Руководил в основном ремонтными работами – у нас проходили ремонт подводные лодки всех типов, авианосцы «Киев», «Горшков», «Кузнецов» и другие боевые корабли.

Уволившись в запас, работал начальником отделения в Центральном картографическом производстве ВМФ, которое занимается подготовкой и изданием цифровых морских карт и руководств для плавания на весь Мировой океан.

Вообще, после службы на флоте судьба подбрасывала мне невероятные профессиональные кульбиты – два года я был проректором Института приватизации и предпринимательства, затем работал старшим строителем фрегатов для поставок в Индию на Балтийском заводе, трудился во Всеволожской налоговой инспекции в сфере информационной безопасности, восемь лет работал начальником отдела в комитете по транспорту правительства Санкт-­Петербурга.

– Ваши коллеги по работе в ветеранской организации «Защитники Отечества» рассказали мне, что у вас два сына, и оба они стали военными моряками. Это действительно так?

– Правду сказали коллеги. Старший сын Сергей окончил МУРЭ им. Попова. Служил на командном пункте Северного флота, окончил академию ВМА, в настоящее время носит звание капитана второго ранга.

Младший, Алексей, окончил Высшее военно-­морское инженерное училище им. Дзержинского, служил в аварийно-­спасательном подразделении, испытывал новейшую технику для флота. Сейчас находится на госслужбе в Санкт­-Петербурге.

Трое внуков в нашей семье – старший, Дима, успешно окончил 11 классов и поступил в Политехнический университет, Маша перешла в четвертый класс, а самому младшему, Ване, исполнилось четыре года.

– Я знаю, что сейчас вы заняты преподавательской деятельностью…

– Совершенно верно. Три года назад мой одноклассник по Академии, капитан первого ранга Михаил Иванович Колбунов, предложил стать наставником юных моряков в Колтушской СОШ имени И.П. Павлова. Инициатором создания морских класов была и есть директор школы Татьяна Владимировна Захарова.

Первоначально я не представлял, что можно рассказать и как будут воспринимать ученики эти «морские» уроки. Но Татьяна Владимировна убедила меня, что не моряков надо готовить, а давать ученикам профессиональную ориентировку, чтобы понимали с детства: в море, и не только в нем, важны все специальности.

Так что с 2016 года я работаю педагогом дополнительного образования в Колтушской СОШ, а по сути являюсь «наставником» учеников морских классов.

В настоящее время у нас функционируют четыре класса, где ребята в возрасте от 7 до 10 лет в познавательной и игровой форме осваивают азы морского дела – морскую терминологию от А до Я, семафорную азбуку, учатся вязать морские узлы, на каждом занятии узнают что-­то новое и интересное. Кстати, отдельные ученики свободно передают не менее 60 знаков в минуту сигнальными флажками, при том что специалист первого класса на флоте – 80 знаков. Нравится ученикам и вязание морских узлов, смысл которых в том, что быстро вяжутся, крепко держат и мгновенно развязываются.

В школе открыта «кают-­компания» – учебное помещение, где юные моряки не только занимаются, но и проводят внеурочное время. В их распоряжении специализированная мультимедийная доска, мультимедийный стол, два мультимедийных глобуса, другие технические новинки. В каждом классе занятия проходят два раза в неделю.

Ежегодно 26 октября в школе проходит праздник «День юного моряка» – старшеклассники, обучающиеся в морском классе, вручают первоклашкам гюйс и учебник «Морская азбука», изданный под руководством адмирала Л.Д. Чернавина – легендарного подводника Северного флота. Торжественный прием учеников в юные моряки производится в присутствии ветеранов флота, и в их честь производится полуденный выстрел с пушки Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости.

Необходимо отметить, что ученики морских классов отличаются повышенной успеваемостью и дисциплиной, а ношение формы делает их более подтянутыми и аккуратными. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество преподавателей: Альбину Владиславовну Годяеву, Анжелу Александровну Мартынову, заместителя директора школы Оксану Андреевну Перстневу и, конечно, директора нашей школы Татьяну Владимировну Захарову. Важна и патриотическая направленность нашей работы – воспитанники морских классов являются активными участниками митингов и встреч с ветеранами боевых действий, для них проводятся экскурсии в военно-­исторические музеи и по местам боевой славы.

Морские классы работают в рамках дополнительного образования, но у нас есть планы по созданию специализированных кадетских классов.

– Борис Григорьевич, расскажите о работе в РОО «Защитники Отечества».

– Забота о ветеранах и патриотическое воспитание молодого поколения – вот основные направления нашей деятельности. В рамках шефской работы проводим уроки мужества в школах и морских колледжах Санкт-­Петербурга и области, и, как я уже говорил, стараемся всемерно привлекать молодежь к участию в патриотических акциях.

К ветеранам, особенно фронтовикам, конечно, подход другой. Пожилые люди нуждаются во внимании, даже если они не одиноки и материально обеспечены, хотя порой им необходима и действенная помощь. Самое главное для них – потребность в общении. Мы поздравляем ветеранов с юбилеями и днями рождения, приглашаем, по возможности, на различные мероприятия, особенно на школьные. Доблесть и отвага ветеранов воспитывают в юных душах подрастающего поколения чувство патриотизма, прививают уважение к старшим, к тем, кто прожил сложную, порой полную опасностей, жизнь.

В преддверии праздника, Дня ВМФ, я поздравляю всех, кто имеет к нему отношение, – тех, кто охраняет морские рубежи нашей Родины, и тех, кто ждет на берегу, кто строит корабли для великой державы!

Беседовала

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

и из архива Б.Г. Гончарова