Ветеранское подворье. Шаг первый

Первый, муниципальный этап смотра-конкурса «Ветеранское подворье» прошёл 25 июля во Всеволожске. В живописном сквере возле Центра культуры и досуга дары лета, выращенные ветеранами на собственных участках, удивительной красоты изделия декоративно-прикладного искусства представлял Совет ветеранов микрорайона Котово Поле.

Атмосферу праздника создавало не только многообразие красок, но и замечательная солнечная погода, которая привлекла на смотр-конкурс многочисленных зрителей. Яркие букеты цветов, спелые овощи и аппетитные ягоды радовали глаз. От картин, выполненных всеволожскими мастерицами в разных рукодельных техниках, нельзя было оторвать глаз.

На праздничном мероприятии было много представителей разных уровней власти. Депутаты и чиновники делились впечатлениями, беседовали с участниками «Ветеранского подворья», обменивались рукопожатиями с хорошими знакомыми – активистами ветеранской организации.

Смотр-конкурс сопровождался концертом, в котором приняли участие исполнитель Игорь Самарин и танцевальный коллектив «Колорит». Участникам «Ветеранского подворья» были вручены грамоты и награды.

От лица представительной власти участников смотра-конкурса поздравила глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и действующие депутаты городского совета.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проходит в несколько этапов. Первый шаг – муниципальный отборочный этап – во Всеволожске уже состоялся.