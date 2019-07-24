Чтобы не было беды

22 июля в редакции газеты «Всеволожские вести» прошло заседание в формате круглого стола, посвященное вопросам обеспечения пожарной безопасности.

В заседании приняли участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области во Всеволожском районе Владимир Шостак, начальник отряда ОГПС Всеволожского района Николай Сукора, инженер отряда ОГПС Валерий Миклин, инструктор противопожарной профилактики ОГПС Виктория Вахтина, сотрудники редакции и журналисты.

В ходе круглого стола представители органов государственного пожарного надзора кратко охарактеризовали обстановку с пожарной безопасностью в нашем районе, провели анализ основных нарушений требований пожарной безопасности, а также рассказали о современных подходах и методах обеспечения пожарной безопасности.

Участники круглого стола также обсудили вопросы оперативной эвакуации людей в местах массового пребывания, таких, например, как торговые центры, кинотеатры, рестораны и ночные клубы, вокзалы, крупные предприятия.

Для того чтобы не допустить пожаров на данных объектах, сотрудниками чрезвычайного ведомства непрерывно проводятся инструктажи с обслуживающим персоналом и работниками. Кроме того, на каждом объекте проводятся регулярные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Сотрудники МЧС России заострили особое внимание на умении пользования первичными средствами пожаротушения, системами управления эвакуацией и средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

С персоналом, работающим на объектах, отрабатывается слаженность действий в случае возникновения пожара и ситуаций, требующих эвакуации находящихся в здании людей. Такие мероприятия помогают персоналу объектов не только оперативно реагировать в случае возникновения нештатной ситуации, но и определяют слабые места в вопросах обеспечения безопасности и помогают своевременно устранить выявленные недостатки.

Также специалистами МЧС было акцентировано внимание на том, что руководители отвечают за пожарную безопасность своего объекта, в том числе за такие профилактические мероприятия, как доведение информации о соблюдении требований пожарной безопасности и проведение эвакуации.

Участники круглого стола отметили необходимость повышения уровня осведомлённости в области пожарной безопасности не только ответственных лиц и руководителей подразделений, но и каждого сотрудника.

В конце встречи сотрудники МЧС России напомнили номера телефонов вызова службы спасения: 101 и 112 и информацию, которую необходимо сообщить диспетчеру.

Светлана ЗАВАДСКАЯ