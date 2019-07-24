Вокалисты из Нового Девяткино стали дипломантами конкурса в Испании

Трое участников студии «Академия голоса» Культурно-досугового центра «Рондо» из Нового Девяткино успешно выступили на ежегодном международном конкурсе.

Конкурс проходил с 7 по 12 июля в испанском городке Ллорет-де-Мар. Станислав Барченко, Мария Казаньян и Ольга Щеколдина завоевали второй приз в номинации «Вокал».

На фестиваль-конкурс съехались исполнители со всего мира, за победу в номинации сражались 36 обладателей великолепных голосов.

Финансовую поддержку участникам оказала администрация Новодевяткинского поселения.