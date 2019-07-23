«МедиаТЭК» объявила конкурс

Министерство энергетики Российской Федерации приглашает к участию в Пятом Всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».

К участию в конкурсе приглашаются федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.

Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса, и повышение значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

Все подробности можно узнать в Положении о конкурсе, а также на сайте http://медиатэк.рф/