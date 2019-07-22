В связи с ремонтом котельных будет отключена горячая вода в двух микрорайонах Всеволожска

С 1 по 14 августа на плановый ремонт закрываются котельные № 5 и № 12, в связи с чем в микрорайонах Земляничная поляна и Сельхозтехникум будет отключено горячее водоснабжение.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что с 1 по 14 августа в связи с плановым ремонтом котельной № 5 будет прекращено горячее водоснабжение всех потребителей микрорайона Земляничная поляна (Пугоревский проезд). С 9 часов утра 1 августа до 23 часов 14 августа в микрорайоне будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

С 1 по 14 августа в связи с плановым ремонтом котельной № 12 будет прекращено горячее водоснабжение всех потребителей микрорайона Сельхозтехникум. С 9 часов утра 1 августа до 23 часов 14 августа будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность просьба сообщать в оперативно-диспетчерскую службу по тел.: 28-410 и 29-700.

К месту возможной аварии не подходить!