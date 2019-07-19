В Куйвозовском поселении соберутся юные разведчики

В этом году Всероссийский слет детской организации юных разведчиков «Юбилейная высота» пройдет в Ленинградской области.

В слете, посвященном 110-­летию со дня образования российского детского движения, примут участие около 900 человек из 18 регионов России и из-за рубежа.

21 июля в 14.00 на Сенатской площади в Санкт-Петербурге состоится торжественное построение, а с 22 по 28 июля на озере Кельзалампи в деревне Орехово Куйвозовского поселения будет разбит палаточный лагерь. Торжественное открытие слета запланировано на 22 июля.